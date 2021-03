Retour du festival REGARD à Saguenay

Un an après avoir été forcé d'annuler subitement sa 24e édition, le Festival international du court métrage de Saguenay REGARD se prépare à souligner son 25e anniversaire en juin.

L'organisation a su se relever les manches et prévoit offrir à ses festivaliers des projections en salles, en ligne et en plein air dans une formule adaptée au contexte de pandémie.

«Ce qu'on a vécu au cours de la dernière année nous a vraiment donné l'idée de faire plein de projets, mais aussi de penser l'événement différemment», a expliqué la directrice générale du festival, Marie-Elaine Riou, qui se souvient très bien de cette soirée du 11 mars 2020.

Près de 800 personnes étaient réunies au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi pour donner le coup d'envoi du 24e festival REGARD.

«On avait eu des discussions avec la santé publique et on avait posé des questions, mais à ce moment-là, personne n'était en mesure de nous répondre», a-t-elle précisé. En France, on autorisait encore des rassemblements de moins de 1000 personnes, donc pour moi, le pire qui pouvait arriver, c'était ça. De là à dire, on annule tout. Jamais je n'aurais pu le croire.»

C'est pourtant ce qui s'était produit le lendemain de cette soirée.

La décision du gouvernement Legault d'interdire les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes avait forcé l'annulation de l'événement.

Pour ajouter à l'épreuve, l'organisation soupçonnait aussi un Européen, qui avait participé à la soirée d'ouverture, d'être atteint de la COVID-19.

«Tout le monde dans le festival savait que l'on devait être à l'affût des invités, de symptômes, a indiqué Mme Riou. Les gens savaient qu'ils devaient m'appeler en cas de doute et c'est comme ça qu'on a détecté la personne à qui on a demandé de s'isoler à l'hôtel.»

Un test de dépistage avait confirmé, six jours plus tard, que l'invité était infecté.

«Au moins, on était soulagés de voir que cette personne-là n'avait pas contaminé personne», a souligné la directrice générale de l'événement.

Les employés du festival ont pu compter sur du soutien psychologique. En plus de devoir gérer cette situation exceptionnelle, ils devaient aussi faire le deuil d'un événement qui a pris des mois à préparer.

«Mes craintes, c'était que l'équipe soit moins motivée, mais au contraire, ils sont tous de retour cette année et encore plus stimulés. J'en suis très fière», a affirmé Marie-Elaine Riou.