Sans George Springer, Vladimir Guerrero fils se lève

À défaut d’être spectaculaire, Vladimir Guerrero fils s’est montré efficace, produisant un point et touchant la plaque une fois, dans un gain de 4 à 1 des Blue Jays de Toronto contre les Phillies de Philadelphie lors d’un match de la Ligue des pamplemousses, mardi à Dunedin, en Floride.

En deuxième manche, Guerrero fils a donc soutiré un but sur balles avant de marquer sur un simple de Chavez Young. Puis, à la sixième reprise, le numéro 27 a permis à Marcus Semien de porter le pointage à 3 à 0 grâce à un ballon-sacrifice.

Guerrero fils, qui a entamé le match au troisième but en défensive, a complété sa rencontre avec aucun coup sûr en une présence officielle au bâton. Malgré tout, le gérant Charlie Montoyo a certainement aimé ce qu’il a vu du Dominicain natif de Montréal avant de décider de le remplacer par l’espoir Jordan Groshans pour les trois dernières manches.

Le mystère concernant l’utilisation de Guerrero fils en défensive demeure toutefois entier en vue de la prochaine saison. Depuis le début du calendrier préparatoire, «Vlad Junior» évolue parfois au premier but, parfois au troisième coussin. Et pendant ce temps, Cavan Biggio semble en voie de s’établir au troisième but, ce qui demeure la position préférée de Guerrero fils.

«Il paraît très bien, présentement, c’est bon pour nous, disait d’ailleurs Montoyo, au cours du récent week-end, à propos du travail de Biggio au troisième but. Je ne suis pas surpris, c’est un gars qui travaille fort. Il doit encore faire des ajustements, mais nous sommes vraiment contents de ce que nous voyons.»

Un bon départ pour Matz

Pendant ce temps, au monticule pour les Blue Jays, le partant Steven Matz a encore marqué de précieux points, mardi, lors de son départ contre les Phillies. Il a ainsi blanchi l’adversaire durant trois manches. Le gaucher a accordé une seule frappe en lieu sûr et obtenu trois retraits au bâton.

En cinq manches de travail dans la Ligue des pamplemousses, l’ancien lanceur des Mets de New York n’a permis aucun point. Il pourrait très bien être en mesure de se dénicher un poste dans la rotation partante des Jays.

Soulignons que le voltigeur George Springer a eu droit à une journée de congé, mardi, car il est aux prises avec des raideurs abdominales.

Britton sous le bistouri

Dans le camp des Yankees de New York, les nouvelles sont moins bonnes au sujet du releveur Zack Britton. Il a ainsi été annoncé, mardi, que le releveur gaucher allait devoir subir une intervention chirurgicale pour retirer un fragment d’os dans son coude gauche.

Sur le terrain, les Yankees ont subi une défaite de 6 à 5 contre les Tigers de Detroit, mardi après-midi, à Lakeland. Jay Bruce et Gary Sanchez ont néanmoins chacun frappé un circuit pour la formation new-yorkaise.