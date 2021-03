«Star Académie» : un don généreux à ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Chose promise, chose due : le professeur d’identité artistique Marc Séguin s’était engagé à verser son salaire gagné à «Star Académie» à un organisme choisi par les académiciens, dans la foulée d’un cours portant sur la responsabilité sociale des artistes.

Les candidats ont annoncé au variété de dimanche qu’ils avaient opté pour soutenir ENSEMBLE pour le respect de la diversité, regroupement qui s’implique depuis plus de 25 ans auprès des jeunes, dans les écoles primaires et secondaires, pour promouvoir le respect des différences et engager le dialogue, et bâtir un environnement sans discrimination ni intimidation.

«Toute l’équipe d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité est heureuse et surprise par le don fait par les académicien(ne)s de "Star Académie"», a déclaré Hayder Achouri, directeur général d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité, dans un message officiel.

«Ce don généreux nous permettra de continuer à donner nos ateliers (en présence ou de façon virtuelle) auprès de 25 000 jeunes que nous rejoignons chaque année dans les écoles primaires et secondaires, publiques et privées, francophones et anglophones, afin de les éduquer et les sensibiliser au respect de la diversité. À travers nos ateliers et nos projets Empreintes, notre action favorise chez les jeunes une prise de conscience quant à leurs responsabilités face aux différentes formes d’intolérance dans leur milieu, qu’il s’agisse de racisme, de discrimination, de sexisme, d’homophobie, de transphobie, d’intimidation, etc. Dans le contexte actuel, où il est complexe pour des organismes comme le nôtre d’organiser des collectes de fonds, ce don est d’autant plus apprécié. Encore une fois, merci aux académicien(ne)s de soutenir la mission d’ENSEMBLE et de nous offrir une telle visibilité.»