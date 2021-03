Tramway à Québec: les gens d’affaires appuient encore massivement le projet

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) appelle à la réalisation «le plus rapidement possible et dans les délais déjà établis» du projet de réseau structurant de transport en commun.

Le CCIQ dévoilait mardi matin les résultats d’un sondage mené auprès de 321 de ses membres portant sur cinq grands projets touchant la Ville de Québec.

Le réseau structurant, dont la composante principale est un tramway, récolte 71 % d’appuis dans la communauté d’affaires, soit une légère hausse de deux points de pourcentage par rapport à un coup de sonde similaire mené il y a trois ans.

Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la CCIQ, fait valoir que le projet doit s’inscrire dans la relance économique de la capitale.

«Ce que nos membres disent, c’est que, d’un, ils veulent le projet, et de deux, le plus rapidement possible, dans les délais prévus. C’est vraiment ce qu’on entend», a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse virtuelle.

«[Si], demain matin, on n’a pas ce projet-là, il n’y en a pas d’autres. Ça peut prendre des années à mettre en œuvre», a-t-il souligné.

De manière plus générale, les acteurs économiques sont favorables à tous les grands projets actuellement en marche dans la capitale.

Le projet Laurentia du port de Québec obtient par exemple un soutien de 67% chez les répondants.

Le projet le plus désiré est néanmoins une ligne de train à grande fréquence qui relierait Québec à Toronto, avec 95% d’avis favorables.

Par ailleurs, 94% des membres sondés appuient les différents projets de développement de l’aéroport de Québec, visant par exemple à consolider la desserte aérienne régionale ou encore à mettre en place un centre de prédédouanement américain.

La création d’une zone d’innovation entre les quartiers Maizerets et du Vieux-Moulin, convoitée par la Ville de Québec, est également souhaitée par 92% des répondants ayant un avis sur la question, mais demeure manifestement méconnue, alors que près d’une personne interrogée sur deux s’est dite indécise.

Grand absent de l’enquête, le troisième lien n’a pas l’objet d’une question. Le CCIQ affirme s’être intéressé uniquement aux projets «qui sont avancés» et «déjà structurés», alors que le tunnel entre Québec et Lévis n’a pas encore fait l’objet d’une présentation officielle à ce jour.

