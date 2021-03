[EN IMAGES] Un ultra-léger s’écrase dans un champ de Saint-Hyacinthe

Le pilote d’un ultra-léger motorisé a été blessé lorsque son appareil s’est écrasé mardi après-midi, dans un champ de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

L’accident, qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, s’est produit vers 15 h, à quelques centaines de mètres seulement de l’aéroport local.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«Le pilote aurait possiblement perdu la maîtrise de son appareil en raison du vent», a indiqué la sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’appareil s’est lourdement écrasé au sol, à l’arrière d’une résidence unifamiliale située sur le Grand Rang.

C’est le résident des lieux qui a contacté les services d’urgence après avoir aperçu la carcasse de l’ultra-léger derrière chez lui.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le pilote était conscient à l’arrivée des secours. Il a été transporté à l’hôpital pour traiter des blessures au visage et aux jambes, notamment. On ne craindrait pas pour sa vie.

L’enquête visant à établir la cause et les circonstances de cet accident devrait être menée conjointement par la Sûreté du Québec et le Bureau de la sécurité des transports du Canada.

C’est le deuxième écrasement à survenir dans la province au cours de la dernière semaine.

Mercredi dernier, un père de famille de 51 ans a connu une fin tragique lorsque le petit avion qu’il pilotait s’est écrasé dans le lac Barron, à Gore, dans les Laurentides.