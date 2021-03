Une première en cinq mois pour Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard a remporté un match de premier tour pour la première depuis la fin du mois de septembre mardi, dans le cadre du tournoi de Guadalajara, au Mexique.

La 144e raquette au monde a battu l’Américaine Caroline Dolehide en trois manches de 3-6, 6-1 et 6-3.

La native de Westmount n’avait pas connu la victoire lors d’un affrontement de premier tour depuis Roland-Garros.

Au premier engagement de son match du jour, la représentante de l’unifolié a connu des difficultés lorsqu’elle avait les balles en main. Elle a notamment perdu son service à deux occasions et a profité d’une seule de ses trois occasions de briser.

Dans les deux manches suivantes, Bouchard s’est ressaisi et a pris le service de la 154e joueuse mondiale à sept occasions. Elle a également été plus agressive et complété son duel avec un taux de réussite de 70,5 % sur sa première balle de service.

Lors de la prochaine ronde, l’athlète de 27 ans se frottera à la huitième tête de série du tournoi, la Slovène Kaja Juvan.

Fernandez l’emporte aussi

Un peu plus tôt à Guadalajara, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a également remporté son match de premier tour

Pour ce faire, la septième tête de série de l’événement a vaincu Anna Kalinskaya en trois manches de 7-5, 4-6 et 6-4. Ce duel a duré un peu plus de deux heures.

Fernandez a converti six des huit balles de bris qu’elle s’est données. La 87e joueuse au monde a également remporté 68,4 % des points disputés sur sa première balle de service, mais a placé seulement 54,3 % de ses premières tentatives en jeu.

Au deuxième tour, l’athlète de 18 ans affrontera l’Australienne Astra Sharma, qui occupe le 115e échelon sur l’échiquier mondial.

Duel entre Shapovalov et Pospisil en vue

Au tournoi de Doha, le Canadien Vasek Pospisil a remporté son match de premier tour et a ainsi pris rendez-vous avec son compatriote Denis Shapovalov à l’étape suivante.

Le 67e joueur mondial a défait l’Australien Christopher O’Connell en deux manches de 6-3 et 6-4. Il a mis 1 h 22 min pour vaincre son rival issu des qualifications et classé au 122e échelon mondial. Pospisil a claqué les six as et réussi les deux bris de l’affrontement, dominant 63-50 pour le total de points gagnés.

Le Britanno-Colombien en sera à un troisième duel en carrière contre Shapovalov au sein de l’ATP, les deux matchs ayant été livrés en 2020. Jusqu’ici, chaque homme a gagné une fois.