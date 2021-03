Restaurants: une réouverture qui «fait vraiment du bien» à Québec

Sourires fendus jusqu’aux oreilles, éclats de rire, musique en trame de fond, odeurs alléchantes... L’ambiance était à la fête dans les restaurants de la Vieille Capitale qui ouvraient leur salle à manger pour la première fois en près de six mois, lundi.

• À lire aussi: Gyms: «Il ne faut plus jamais que ça ferme»

«Ça fait vraiment du bien, le moral revient! Ça m’a manqué de voir des humains en chair et en os», lance le directeur du restaurant La Belle et la Bœuf de Québec, Éric Bélanger.

«On n’y croit quasiment pas ! Tout le monde est heureux, c’est vraiment plaisant», souligne de son côté Louis Mcneil, propriétaire des Cosmos.

Comme pour une grande partie de la province, excepté la région métropolitaine de Montréal, Québec est passée lundi au palier d’alerte orange.

Les résidents de la Vieille Capitale peuvent donc maintenant manger au restaurant en duo adulte, ou entre les occupants d’une même résidence privée.

«Sécuritaire»

Rappelons toutefois qu’un registre de la clientèle doit être tenu et que les clients devront réserver et prouver qu’ils habitent dans une région qui se trouve en zone orange.

Mais ces nouvelles règles ne semblent pas déranger outre mesure les clients qui se sont précipités pour réserver leur place dès qu’il a été possible de le faire.

Photo Stevens LeBlanc

«On avait hâte de revenir manger dans notre restaurant préféré et ça adonne que c’est mon anniversaire. Ils ont ouvert pour ma fête!» s’exclame en riant Francis Masse, un habitué du Cosmos.

«On est content de voir notre monde. Les serveurs sont rendus des amis, ici, ça fait plus de 10 ans qu’on vient régulièrement! Et avec les mesures, c’est sécuritaire, ça fonctionne très bien», affirme pour sa part Johanne Morissette, rencontrée au Cora Bouvier.

Impatience et excitation

Et d’après Claude Frenette, le propriétaire de l’établissement, M. Masse et Mme Morissette sont loin d’être les seuls qui trépignaient d’impatience.

«Il y avait des gens qui étaient dans le parking dès 5h30 ce matin ! On sentait déjà le désir de se rasseoir pour prendre le temps de manger et de se faire des sourires avec les masques», raconte M. Frenette, affirmant ne pas avoir eu à jouer à la police avec des contrevenants aux règles sanitaires pour le moment.

«Je voulais absolument ouvrir avant Pâques pour qu’on ait un printemps heureux et s’enligner vers un bel été. Maintenant, on se croise les doigts pour que tout le monde se fasse vacciner», conclut-il.