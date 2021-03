Une suggestion de découverte

Les grands voyages entre les régions n’étant pas recommandés en raison de la pandémie, j’ai demandé l’aide de spécialistes pour vous donner un exemple de découverte d’une région, à partir d’un seul point de départ où vous pouvez loger.

Le principe est assez simple. Il suffit de se loger à un endroit précis et de faire des randonnées en forme de marguerite, pour découvrir la région et ses attraits. Pour illustrer ce type d’aventure, j’ai contacté l’Hôtel du Domaine de Thetford Mines et le président du club Quad Amiante, M. Ghislain Laplante.

« Dans les circonstances actuelles, nous sommes en mesure d’accueillir les amateurs de véhicules hors route, quad ou motoneige, et de leur offrir des services de qualité leur permettant de vivre des randonnées en toute sécurité, d’expliquer le directeur général de l’hôtel, M. Marc Ruest. Nous sommes en mesure de leur offrir de très bonnes conditions de logement dans le respect des normes sanitaires, de même que les services repas et même plus. C’est une spécialité chez nous. »

Le site offre aussi un stationnement sécurisé avec caméras de surveillance et la possibilité de se réchauffer dans un prêt-à-camper. Pour la nourriture, il y a le service aux chambres si vous séjournez à l’hôtel et un service de commande à emporter. Vous pouvez aussi profiter des sentiers de marche, de raquettes et même de fatbike. Tous les équipements nécessaires sont en location sur place.

ACCÈS FACILE AUX SENTIERS

L’hôtel vous offre un accès direct aux sentiers du club Quad Amiante, qui possède un réseau de 350 kilomètres.

« Notre club est situé dans la région de Chaudière-Appalaches. Nos sentiers couvrent deux MRC, soit les Appalaches et Robert-Cliche. Un moyen garanti et surtout incontournable, je dirais, pour se faire un circuit en termes de destination et kilométrage, c’est de se fier à la carte interactive de la Fédération (FQCQ) ou au tracé de la Route Quad. Les amateurs pourront ainsi se faire un plan pour atteindre les territoires de six MRC avoisinantes. »

Pour vous donner une idée, voici quelques destinations suggérées par le spécialiste.

« Les quadistes pourront rouler vers Saint-Ferdinand et Plessisville dans la MRC de l’Érable, vers Sainte-Agathe ou Saint-Gilles dans Lotbinière ou encore vers Sainte-Marie et Vallée-Jonction sur le territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Ils ont aussi accès à Saint-Joseph-de-Beauce, à Notre-Dame-des-Pins et à Saint-Georges. Du côté de l’Estrie, ils pourront se rendre à Lac-Mégantic. Dans tous les cas, on peut penser ici à des tracés variant entre 150 et 225 kilomètres. Avec les véhicules que nous avons aujourd’hui, je crois que ce sont des parcours qui peuvent se faire en une journée. »

Donc, si vous êtes logés à l’Hôtel du Domaine de Thetford, vous avez accès à un éventail de destinations et de circuits différents chaque jour si vous le désirez.

DES SENTIERS à longueur d’année

Les sentiers du club Quad Amiante sont pratiquement accessibles 12 mois par année.

« Notre réseau est vraiment ouvert 12 mois par année. Même en période de chasse, nous n’avons pas de problématique pour circuler sur le territoire. Au printemps, dans le temps des sucres, aucun sentier ne traverse une érablière. Si la température le permet, nous sommes en mesure de bien entretenir notre réseau. Nous n’avons aucun problème de circulation. »

Ce territoire est facilement accessible, sans barrière.

« Tous les renseignements sur nos sentiers sont disponibles via la carte interactive et l’application iQuad, d’expliquer le président. Nous sommes un club de 1100 membres, dans la région de Thetford, qui est reconnue pour son accueil chaleureux. Nos sentiers ont la réputation d’être extrêmement sécuritaires. L’entretien, l’hiver comme l’été, fait partie de nos priorités. Nos agents de sentiers et la signalisation adéquate sont des éléments qui entrent aussi en ligne de compte. Nous avons aussi trois beaux refuges où les gens peuvent se réchauffer, dans le respect des mesures sanitaires. Toute l’information pertinente est bien en vue, avec des affiches en conséquence. »

Tous les bénévoles de ce club mettent la main à la pâte pour que l’expérience vécue par les quadistes sur leur territoire soit mémorable.

ET L’AVENIR ?

Même si toutes les infrastructures de son club sont déjà considérées comme excellentes, le président veut aller encore plus loin pour répondre aux attentes des quadistes.

« L’automne dernier, des gens de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) sont venus visiter les sentiers pour vérifier l’entretien et la signalisation. Nous avons reçu une excellente note dont nous sommes très fiers. Dans les prochaines années, nous avons le défi de garder nos sentiers en parfait état et de les adapter à la nouvelle réalité des quads. Ils sont de plus en plus performants et de plus grandes dimensions en termes de poids et de largeur. Nous espérons obtenir le financement pour procéder aux améliorations devenues nécessaires. La Fédération sera certainement là pour nous aider, afin que tout reste sécuritaire. »

Retour du Mach Z et arrivée de modèles Lynx

Photo courtoisie

À la suite de la présentation de West Yellowstone au Montana, Le Journal vous présente à compter de ce matin une série de reportages sur les nouveautés 2022 des quatre grands fabricants de motoneiges.

Fidèle à ses habitudes, le fabricant de Valcourt arrive encore cette saison avec des nouveautés en termes de modèles et de technologies très intéressantes. Pour la première fois, il ouvre le marché nord-américain à des modèles de Lynx.

Le premier grand coup de 2022 chez Ski-Doo, est sans aucun doute le retour de la célèbre Mach Z, très attendue par les amateurs. Équipée du nouveau moteur Rotax 900 ACE Turbo R, qui développe 180 chevaux, le plus puissant moteur jamais offert chez Ski-Doo. Nul doute que ce modèle phare va redevenir la vedette qu’il était durant ses belles années. En plus de ce puissant moteur, elle est équipée de suspensions abaissées de 1,5 pouce. Il y a aussi les amortisseurs semi-actifs Smart-Shox, une première dans l’industrie, qui s’ajustent en quelques secondes aux conditions du terrain, une direction à double pivots et un tableau de bord panoramique ACL couleur de 7,8 pouces.

Avec sa couleur noir carbone, nul doute que la Mach Z ne passera pas inaperçue dans les sentiers. Si on ajoute à cela les suspensions rMotion à l’arrière et RAS X à l’avant, les skis Pilot X, un amortisseur central KYB pro 40 ajustable avec le pare-brise et les protège-mains de couleur fumée noire. Deux choix de chenilles sont disponibles pour ce nouveau modèle, soit la Ice Riper ou la RipSaw. Il est important de noter que ce modèle est offert uniquement en commande printanière.

NOUVELLE SUMMIT

Pour les amateurs de hors-piste, les ingénieurs de Ski-Doo ont créé un nouveau modèle dans la gamme des Summit, le Edge.

Considérée comme un modèle haut de gamme, elle se situe entre le modèle X et la SP. Le seul moteur disponible est le 850 E-TECH. Le système de démarrage SHOT est aussi inclus et le système de contrôle de la courroie d’entraînement. On peut aussi ajouter le siège compact et léger, le guidon avec un diamètre plus petit, le tunnel court avec garde-neige ultraléger, quatre points d’attache LinQ et le tableau de bord numérique de 4,5 pouces.

Au niveau des suspensions, il y a à l’arrière la tMotion et à l’avant la RAS 3, celle qui permet d’ajuster l’écart entre les skis de 35,7 à 37,4 pouces. Au niveau de la chenille, vous avez le choix. La PowerMax Light avec FlexEdge, 16 pouces de large, dans les longueurs de 154, 165 ou 175 pouces.

D’autres modèles ont aussi subi des modifications pour le grand plaisir des amateurs.

PLUSIEURS AUTRES

Le Summit X avec l’ensemble Expert possède une nouvelle suspension avant. Il est équipé de la suspension RAS 3 qui permet d’avoir un écart de 34 pouces, ce qui rendra cette motoneige beaucoup plus maniable en neige profonde. Aussi, avec son capot plus léger d’une seule pièce, les ingénieurs ont retranché six livres au poids de la machine.

Le modèle Expedition LE arrive maintenant avec des amortisseurs HPG.

Depuis le temps que les amateurs le demandaient, les gens de Ski-Doo ont répondu présents dans la série Renegade avec la nouvelle Renegade X-RS 600R. Cette version est surtout destinée aux amateurs de compétition, notamment les épreuves de cross-country.

Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui vous attend avec la gamme Ski-Doo. De nombreuses autres nouveautés techniques ont été apportées un peu partout dans la gamme.

L’ARRIVÉE DE LYNX

Pour la première fois de son histoire, BRP a décidé de lancer en Amérique du Nord des modèles Lynx, fabriqués à Rovaniemi en Finlande.

La RAVE RE 850 E -TEC est un modèle cross-country très performant. Le châssis Radien, l’équivalent du REV G4 de Ski-Doo, possède ses propres différences. Il présente des marchepieds plats avec plaques latérales et retenues de pieds fixes, un siège étroit et des panneaux latéraux compacts et arrondis.

L’on retrouve aussi sur ce modèle la suspension PPS3 (Pauli Piippola Suspension), unique sur le marché. Elle présente un design non couplé à long débattement avec bras avant et arrière à géométrie progressive. Elle permet le transfert de poids en accélération, offrant une efficacité nettement meilleure à l’arrière dans les bosses. À l’avant, la suspension LFS+ triangulaire avec écartement des skis de 42,2 pouces arrive avec un système de direction à deux pivots, meilleur pour la conduite agressive.

L’autre modèle qui nous arrive de la Scandinavie, c’est la Boondocker DS. Équipée du châssis Radien DS, elle arrive avec un tunnel court, un protecteur de réservoir de frein, un siège bas et étroit, une plaque de protection et deux paires de fixations Linq de série. Un pare-neige fixé à l’essieu arrière permet un refroidissement maximal en redirigeant la neige éjectée par la chenille, directement sur l’échangeur thermique. Cela est très utile en neige profonde.