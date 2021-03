FOUGÈRES, Noël



À son domicile de Québec, le 25 février 2021 est décédé à l'âge de 88 et 7 mois, monsieur Noël Fougères, époux de Bernadette Caron. Natif de Lac au Saumon, il était le fils de feu Bernadette Leblanc et de feu Willie Fougères.Homme courageux et combatif, il lègue en héritage à tous les membres de SA TRIBU l'exemple d'un homme d'honneur, travailleur acharné, soucieux du bien-être de sa famille et heureux de vivre en dépit des sérieux ennuis de santé vécus au cours des dernières années. Malgré notre désir de le garder encore près de nous, nous nous résignons à le laisser rejoindre ceux qui l'ont précédé: ses trois fils bien-aimés: Claude, Sylvain et Michel; ses parents, ses frères: Guy et Jacques et de nombreux cousins cousines et amis. Outre sa tendre et adorée Bernadette, épouse et partenaire qui a partagé avec lui 68 années d'une vie bien remplie, il laisse dans le deuil ses enfants: Noëlla (Jean Painchaud), Jean (Jocelyne Jean), Monique (feu Michel Hamel), Diane (Richard Bérubé), feu Claude, Johanne (Denis Audet), feu Sylvain (Michèle Émond), feu Michel (Nathalie Pellerin) et Sylvie (Éric Pelletier); ses petits-enfants: Noël, Dominic, Symon, Nancy, Martine, Claudine, Daniel, Luc, Anne Christian, Steve, Annie, Patricia, Vicky, Vanessa, Guillaume et Thomas et 35 arrière-petits-enfants et ce n'est qu'un début... on suppose que les arrière-arrière-petits-enfants suivront bientôt ! ses sœurs: Jeannine (feu Lauréat Richard), Micheline (Mario Dallaire), Bernadette (Raymond Lavoie); ses frères: feu Guy (feu Jacqueline Lajoie), Yvon (Norma Bouchard), Olivier (Gisèle Champoux), feu Jacques (Henriette Foster) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines de même que des amis très chers. Homme de cœur et de famille, il aurait souhaité que sa table demeure toujours assez grande pour tous nous accueillir ! La famille remercie chaleureusement le personnel du CHU de Québec département de cardiologie de l'hôpital Saint-Sacrement (clinique d'insuffisance cardiaque) pour leur dévouement, leur humanisme et les bons soins prodigués au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org.