Atteinte d’un cancer généralisé, elle voit ses proches pour une dernière fois à l’extérieur

Une histoire touchante s’est déroulée à la maison de soins palliatifs Soli-Can, à Alma, en contexte de COVID-19: Justine Bouchard, une dame de 66 ans atteinte d'un cancer généralisé avait pour dernières volontés de voir sa grande famille.

Le personnel l'a sortie à l'extérieur, sur son lit d'hôpital, pour la rencontre qui a duré une vingtaine de minutes.

Mme Bouchard a invité l'équipe de TVA Nouvelles à assister à ce moment familial. Elle voulait livrer un message au gouvernement Legault.

«Ça n'a pas d'allure, de me demander des efforts comme ça, en 2021», a-t-elle dit, allongée sur son lit.

En raison des consignes sanitaires, Mme Bouchard ne pouvait avoir que 10 visiteurs. Elle a donc fait un choix parmi ses 12 frères et sœurs, deux enfants et six petits-enfants.

«Moi, je les aime, mes petits-enfants, et je dois sortir à l'extérieur...» a-t-elle déploré.

«De lui demander de choisir parmi les membres de sa famille, ça ne se fait pas!» a lancé son fils, Patrice Rathé.

Plusieurs proches n'avaient pas vu Mme Bouchard depuis son hospitalisation, le 25 décembre. La famille estime que toutes les règles encadrant les visites en raison de la COVID-19 manquent d'humanité.