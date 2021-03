Campagne de vaccination historique

C’est aujourd’hui que la région de Québec lance en grande pompe sa campagne de vaccination massive dans la population générale.

Après le personnel de la santé, les résidents des CHSLD et des RPA, c’est maintenant au tour des gens de 85 ans et plus de recevoir leur dose du vaccin contre la COVID-19.

Qu’est-ce qui les attend à la mégaclinique d’ExpoCité ? Le Journal vous offre aujourd’hui un coup d’œil sur cette campagne majeure et ce qu’elle implique (voir plus bas).

Besoin d’employés

D’autre part, même après avoir recruté 1000 personnes pour sa campagne de vaccination, le CIUSSS de la Capitale-Nationale cherche encore de l’aide.

Encore 1000 candidats sont recherchés par l’organisation en prévision de la vaccination massive prévue au cours de l’été.

« On cherche des vaccinateurs, mais aussi des gens au soutien, des gens qui font l’accueil, de la saisie de données, de la prise de rendez-vous et un peu de désinfection », explique Marleen Cameron, chef de service au recrutement du CIUSSS, précisant que les besoins sont d’environ 50/50 entre vaccinateurs autorisés et autres corps d’emplois.

L’invitation est lancée à tous, des retraités aux étudiants de plus de 16 ans qui se cherchent un bon boulot d’été.

Évidemment, les conditions de travail du réseau de la santé s’appliquent, ce qui peut être intéressant.

Le tout, en écrivant l’histoire de cet effort de guerre inédit.

« On fait vraiment quelque chose d’historique. Il n’y a jamais eu de campagne de vaccination d’une aussi grande envergure et on va être capable de dire : oui, j’ai participé à ça », indique la gestionnaire, précisant que les salaires offerts sont ceux du réseau de la santé et que la prime de 4 % pour les travailleurs de première ligne peut s’appliquer.

Bilan stable

Dans la Capitale-Nationale, ce sont 31 nouveaux cas qui se sont ajoutés au bilan hier.

Trois décès ont malheureusement été ajoutés aux données régionales.

En Chaudière-Appalaches, comme la veille, ce sont 9 cas qui ont été comptabilisés au bilan.

Aucun nouveau décès n’a été recensé dans cette région.

Quelles sont les étapes ?

À leur arrivée à la clinique, les gens devront s’inscrire pour confirmer leur identité et l’heure de leur rendez-vous. Ils seront ensuite dirigés vers un pôle de vaccination, où ils recevront la dose tant attendue. Une prise de rendez-vous pour l’administration de la deuxième dose du vaccin se fera aussi à ce moment. Une période de 15 minutes est également prévue avant de partir pour surveiller d’éventuelles réactions indésirables. Les gens peuvent ensuite reprendre leurs activités à la sortie sans problème.

Effets secondaires

Le CIUSSS précise que les risques d’effets secondaires indésirables sont rares, mais pas impossibles. Selon les données, 4 personnes sur 100 000 peuvent faire « une réaction allergique grave ».

La majorité des réactions, comme pour tout vaccin, sont plutôt bénignes et peuvent consister en une rougeur ou un gonflement au point d’injection.

On précise malgré tout que certaines personnes pourraient ressentir de la fatigue, un mal de tête ou des douleurs musculaires pendant une ou deux journées après le vaccin.

Quel vaccin ?

Pfizer ? Moderna ? Astra-Zeneca ? Les gens vaccinés aujourd’hui à ExpoCité risquent fort probablement de recevoir le vaccin Pfizer, qui a été livré en grande quantité en début de semaine.

Le vaccin AstraZeneca servira quant à lui à la vaccination à domicile pour les gens ayant des limitations physiques. Toutefois, lorsque l’ensemble des vaccins seront disponibles, personne n’aura le luxe de choisir la marque de son choix.

« La personne connaîtra le vaccin au moment de recevoir la première dose », précise tout simplement le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Quelques informations utiles

Vous n’avez besoin de rien de bien particulier pour vous présenter à la vaccination. Un patient ne doit avoir avec lui que sa carte d’assurance maladie et une copie de la liste de ses médicaments. Pour éviter la formation de longues files d’attente, le CIUSSS demande aux gens de se présenter seulement cinq à dix minutes avant leur rendez-vous. On conseille également de porter un haut à manches courtes pour accélérer la procédure. À votre sortie, on vous remettra votre preuve de vaccination, confirmant votre première dose.

Qui peut se présenter ?

Il est important de savoir qu’un rendez-vous est obligatoire pour entrer dans la clinique. Les premiers rendez-vous ont été donnés en priorité aux gens de 85 ans et plus, suivi de ceux âgés de 80 à 84 ans. Ce sont ces personnes qui franchiront les portes d’ExpoCité au cours des prochains jours pour recevoir leur première dose du vaccin. Le CIUSSS a aussi annoncé lundi le début de la prise de rendez-vous pour les 75 ans et plus, les premières plages offertes allant aux alentours du 10 avril. Par la suite, les personnes de 70 à 74 ans, suivies des 60 à 69 ans, se verront autorisées à prendre des rendez-vous.

Campagne massive

Depuis l’ouverture de la prise de rendez-vous dans la province, le 25 février dernier, 45 968 personnes de plus de 75 ans ont pris leur rendez-vous pour la vaccination dans la Capitale-Nationale, dont 40 076 seulement dans le Québec métropolitain. Ce nombre s’ajoute aux 41 964 vaccins déjà distribués dans la région en date d’hier. À terme, environ 1000 vaccins par jour pourraient être distribués au centre de vaccination d’ExpoCité.