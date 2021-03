Carey Price a compris

Marc Bergevin joue le tout pour le tout cette saison et il a touché une corde sensible chez Carey Price en congédiant son conseiller spécial Stéphane Waite.

C’était un wake-up call et Price a compris le message. Il se replace, mais ce n’est pas facile de « piquer » Carey.

Waite a survécu au premier coup de vadrouille qui a emporté Claude Julien et Kirk Muller. Il voyait son poulain remonter la pente. Il se sentait en contrôle et il était confiant de le voir retrouver ses moyens, comme il l’a souvent fait dans le passé, mais Bergevin avait autre chose en tête.

Je ne comprends toujours pas pourquoi Waite n’a pas été congédié en même temps que Julien et Muller, et plusieurs dans la LNH se posent cette question. D’après mon expérience, il y a anguille sous roche.

On sait que Price n’a pas demandé le congédiement de Waite. Je n’ai jamais vu une telle façon de procéder pour remercier quelqu’un et ça me rend perplexe. S’il n’y a pas une raison inconnue, alors Bergevin a été très maladroit dans sa façon de remercier Waite.

Cela dit, on doit reconnaître que les derniers gestes de Bergevin rapportent autant que ses acquisitions dans l’entre-saison. L’équipe se comporte très bien sous les ordres de Dominique Ducharme et le train Price est reparti après l’électrochoc du congédiement de Waite.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur-chef a souvent un effet positif, mais, soyons réalistes, le meilleur plan de match pour n’importe quelle équipe, c’est d’abord un gardien qui performe. Tout appartient à Price.

Victimes du plan

Waite a parlé du plan d’utilisation de Price qui visait à le faire jouer plus souvent à l’approche des séries éliminatoires, mais encore faut-il se qualifier. Il a également dit qu’il s’attendait à un début de saison plus difficile de Price en raison du partage de la tâche avec Jake Allen.

C’est justement l’aspect que je dénonce depuis des semaines. Il est clair que Waite, Julien et Muller ont été victimes de ce plan puisque Price ne performait pas et que la mèche de Bergevin est très courte cette année.

Ce qui rend le congédiement de Waite encore plus incompréhensible, c’est le fait qu’il semblait être sur la même longueur d’onde que Price et Ducharme. Donnons aussi du crédit à Waite pour le rendement de Jake Allen.

Je ne sais pas comment le CH va procéder à long terme, mais on parle de plus en plus d’un département de gardiens de but à Montréal, un peu comme chez les Panthers de la Floride. Je suis sceptique relativement à une structure du genre. À un moment donné, ça fait trop d’entraîneurs.

À l’écoute de sean Burke

Cela dit, Carey Price a tout intérêt à écouter son nouveau conseiller, Sean Burke. Je ne crois pas que Burke lui apportera grand-chose de nouveau sur le plan technique, mais sur les plans mental et physique, il va l’aider. Burke a joué jusqu’à 40 ans et il a possiblement connu ses meilleures années dans la trentaine.

Lorsque j’ai gagné les trophées Hart et Vézina en 2002, Burke avait terminé au troisième rang dans les votes pour le Vézina, quatrième pour le Hart, et il avait 35 ans. Il pourra dire à Price ce qu’il faisait pour maintenir un niveau de jeu élevé à la mi-trentaine. Je ne dirais pas qu’il va allonger la carrière de Price, mais il va possiblement lui permettre de jouer à un haut niveau sur une plus longue période.

Waite est l’un des meilleurs de sa profession. Il a beaucoup apporté à Price, et maintenant c’est au tour de Burke de puiser dans sa vaste expérience pour maximiser le potentiel du gardien du Canadien.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Julien : silence radio

Jamais auparavant le congédiement d’un entraîneur de gardiens n’a autant fait jaser que celui de Stéphane Waite, et on doit lui donner crédit pour avoir fait face à la musique. D’un autre côté, c’est incompréhensible que Claude Julien ne se soit pas adressé au public depuis son congédiement, même pas par communiqué. Il a été l’entraîneur-chef du Canadien au cours des cinq dernières années. Julien a un peu de Carey Price dans le nez, dans le sens qu’il n’est pas fou des conférences de presse, mais il est toujours sous contrat et c’est un gros manque de l’organisation envers ses partisans.

Ça brasse à Calgary

La course aux séries promet d’être intéressante. Je crois que le Canadien va se qualifier, mais je m’attends à une remontée des Canucks de Vancouver, d’autant plus que leur jeune gardien Thatcher Demko est en feu. J’ai aussi l’impression que Darryl Sutter va redresser les Flames de Calgary après avoir succédé à Geoff Ward derrière le banc. Si Jacob Markstrom retrouve la forme, attendez-vous à le voir très souvent devant le filet des Flames.

La feinte de Tatar

Vous savez que Tomas Tatar n’est pas mon préféré chez le Canadien, mais il a dépassé les bornes dans la fusillade à Vancouver avec sa petite feinte entre les deux jambes alors qu’il n’avait pas droit à l’erreur. Si j’étais un de ses coéquipiers, je serais en beau fusil. C’est inacceptable et il n’a pas été meilleur à trois contre trois.

La célébrité de Walter Gretzky

Le père le plus célèbre du hockey, Walter Gretzky, est décédé la semaine dernière et c’est incroyable comment il était reconnu partout. Je ne l’ai jamais rencontré, mais je me souviens d’un tournoi atome à Montréal dans lequel il avait fait la mise en jeu officielle de notre finale. Tous les joueurs voulaient un autographe du père de Wayne Gretzky.