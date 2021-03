Des balles de tennis remplies de drogues en prison

Un homme de 29 ans a été arrêté hier soir alors qu’il tentait de faire passer des stupéfiants et d’autres objets de contrebande à l’intérieur de balles de tennis par-dessus le mur extérieur d’un pénitencier de Laval.

« Les agents correctionnels ont vu la scène via les caméras de surveillance [...] vers 19 h. Ils nous ont appelés et on l’a intercepté au moment clé », a expliqué le lieutenant David Ng du Service de po​lice de Laval​.

« C’est sûr que c’était destiné à quelqu’un, mais on ne sait pas à qui exactement », a-t-il précisé.

Le suspect aurait « peu ou pas d’antécédents judiciaires », a ajouté le lieutenant David Ng.

L’individu arrêté près du Centre fédéral de formation situé sur la montée Saint-François devait être rencontré par les enquêteurs hier en fin de soirée.