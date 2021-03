Incendie de l’ancienne école Riverside à Saguenay: le promoteur va reconstruire

L'ancienne école anglophone St-Patrick, devenue Riverside et située dans le secteur Arvida, à Saguenay, sera reconstruite.

Le bâtiment érigé en 1942 a été la proie des flammes en fin d'après-midi mardi.

L'immeuble avait été cédé au promoteur privé Marc Saint-Gelais, qui avait entrepris de le restaurer. Les travaux étaient d’ailleurs exécutés à 90 %.

«Il nous restait trois logements à faire, a précisé M. St-Gelais en entrevue à TVA Nouvelles. Le plus important, pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Le reste c'est du matériel.»

Une quinzaine de locataires s'apprêtaient à emménager dans leur nouveau logis.

Quatre organismes communautaires devaient aussi y aménager leur bureau.

«On est en train de leur trouver d'autres endroits pour se loger en attendant la reconstruction», a confirmé M. St-Gelais, mercredi.

«Avec les architectes et les compagnies d'assurance, on est en train de redessiner les plans pour recommencer les travaux le plus vite possible. C'est déplorable, mais il faut regarder vers l'avant», a-t-il ajouté.

Marc St-Gelais a toujours l'intention de conserver le style patrimonial du bâtiment.

Le conseiller municipal du secteur s'est assuré personnellement que les futurs locataires ne se retrouvent pas à la rue.

«Il y en a qui rentrait le 1er avril, c'est dans deux semaines ça, a rappelé Carl Dufour. J'ai vérifié avec eux, mais aussi avec le promoteur, de quelle manière on pouvait répondre à leurs besoins.»

Une quarantaine de pompiers ont combattu le brasier.

L'édifice n'est pas entièrement détruit, les sapeurs ayant réussi à sauver une partie de celui-ci.

La cause du sinistre n'est pas encore connue. Un enquêteur du Service de sécurité incendie de Saguenay a passé plusieurs heures mercredi matin à chercher des indices.