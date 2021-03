Jordan Staal est méconnaissable

Le capitaine des Hurricanes de la Caroline, Jordan Staal, semble être tombé dans la fontaine de Jouvence durant la saison morte.

Après avoir été limité à huit buts en 68 matchs la saison dernière, Staal en compte déjà 10 cette année, en seulement 23 rencontres.

«De la façon dont il joue, ça vient expliquer en partie où nous en sommes, a commenté l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour, mardi soir, après un gain de 3 à 2 en prolongation des Hurricanes contre les Predators de Nashville. C’est contagieux et il est la raison pour laquelle on a gagné ce soir [mardi].»

Staal, 32 ans, est effectivement celui qui a inscrit le but des «Canes» en prolongation, son deuxième filet du match. La formation de la Caroline, qui pointe provisoirement au deuxième rang de la section Centrale avec une fiche de 18-6-1, a ainsi prolongé à six sa séquence de victoires.

«J’ai regardé et je ne voyais pas trop d’options pour passer, a pour sa part noté Staal, concernant le but décisif. Je pensais avoir un angle correct pour effectuer un bon tir. Ç’a rentré et je suis donc bien heureux de ce but.»

Près d’un point par match

L’image de la fontaine de Jouvence, qui symbolise le rajeunissement perpétuel, sied parfaitement à Staal en vertu de sa présente production.

Rappelons que Staal avait notamment connu quatre saisons de plus de 20 buts lors de ses six premières campagnes dans la Ligue nationale de hockey, à l’époque où il portait les couleurs des Penguins. À sa dernière saison à Pittsburgh, en 2011-2012, l’attaquant avait notamment totalisé 50 points, dont 25 buts, en 62 parties.

Et encore là, cela n’approchait pas sa récolte actuelle qui se situe tout près d’un point par match (22 points en 23 rencontres).