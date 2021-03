La télé en mode anniversaire

Les diffuseurs bousculent leurs grilles pour souligner une année de pandémie. En d’autres mots, si vous regardez la télé pour oublier la COVID-19, vous risquez de trouver les prochains jours ardus.

Vendredi, LCN et Radio-Canada présenteront, en direct de l’Assemblée nationale à Québec, une cérémonie commémorative dédiée aux victimes du coronavirus. Pierre Bruneau pilotera cette émission spéciale pour LCN de midi à 13 h. Le chef d’antenne sera entouré d’Emmanuelle Latraverse, Mario Dumont et Diane Lamarre.

Du côté d’ICI RDI, Patrice Roy sera en poste de 10 h à 14 h. Avis aux fans des rendez-vous culinaires de Marina Orsini et Ricardo, n’ayez crainte : ICI Télé débutera seulement sa retransmission à midi.

Céline Galipeau remplace Véro

En soirée à ICI Télé, 1res fois et Enquête feront relâche pour laisser la place à Céline Galipeau, qui animera Une (autre) vie, un rendez-vous télévisuel de 120 minutes enregistré au Théâtre Denise-Pelletier de Montréal, dans lequel on présentera des individus ayant « repensé leur vie » depuis mars 2020.

Des documentaires thématiques pandémie sont également prévus à Découverte ainsi qu’aux Grands reportages au cours des prochaines semaines.

Pour sa part, Télé-Québec présentera – vendredi seulement – une capsule vidéo de 30 secondes pour saluer la mémoire des personnes qui sont mortes après avoir contracté la COVID-19.

Chez Noovo, on souligne l’an 1 de confinement en diffusant, vendredi à 19 h, un documentaire intitulé Génération COVID. D’une durée d’une heure, le film réalisé par Marie-Julie parent (Ça vaut le coût, Vedette Inc.) et porté par l’actrice Ludivine Reding montre comment les jeunes traversent cette période.

C’est difficile

Max, 11 ans, avait l’habitude de jouer au soccer quatre fois par semaine. Aujourd’hui, il passe son temps devant ses jeux vidéo, son unique passe-temps depuis mars 2020. Étudiante en secondaire 5, Alyssa a reçu un diagnostic de trouble généralisé d’anxiété et gère mal le climat d’incertitude qui règne. Rose-Élisabeth, 8 ans, redoute la fin du monde. Élève de 3e secondaire en concentration musique, Philibert s’ennuie des vraies interactions. Et ainsi de suite.

Le film comprend également des statistiques qui frappent. Par exemple, les consultations pour troubles alimentaires ont doublé au cours des 12 derniers mois. Plus de 62 000 jeunes ont recouru aux services de Tel-Jeunes en 2020, 14 000 de plus qu’en 2019.

On parle aussi de problèmes de sommeil, de dépressions, de stress, d’idées noires...

Le portrait est loin d’être rose, mais heureusement, Génération COVID n’est pas déprimant, en partie grâce à Ludivine Reding. La comédienne a trouvé le bon ton pour mener ses entrevues. Juste assez empathique, elle met ses interlocuteurs en confiance. Ses questions sont courtes, simples et directes.