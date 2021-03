Le Massif de Charlevoix grimpe le prix de ses billets

Le Massif de Charlevoix revoit à la hausse le prix de ses abonnements pour la prochaine saison de ski, ce qui frustre plusieurs clients. Cette augmentation arrive alors que le Club Med devrait ouvrir ses portes en décembre prochain.

Mardi, la direction du Massif a dévoilé ses nouveaux tarifs pour la saison 2021-2022. La facture des billets en prévente pour les personnes entre 18 et 25 ans a grimpé de 104 % et de 37 % pour les gens entre 36 et 65 ans.

Cette nouvelle grille tarifaire a été dénoncée par plusieurs internautes sur la page Facebook du Massif. Plusieurs expliquent mal les raisons justifiant ces augmentations. D’autres menacent tout simplement de changer de station de ski.

Du côté du Groupe Le Massif, la direction assure qu’il n’y a aucun lien à faire entre la construction du Club Med et cette hausse du prix des abonnements. «Ces augmentations sont en lien avec les prix dans l’industrie et l’augmentation des frais d’opération», a répondu l’entreprise.

Certaines formules d’abonnements qui étaient disponibles cette année ne reviendront également pas la saison prochaine. Les places seront aussi limitées sur les pentes. Environ 600 abonnements auraient déjà été vendus.

«Il faut savoir que dès cet été, le Massif investira 7 millions de dollars dans l’expérience des usagers. De l’enneigement aux infrastructures, on investit pour que le client puisse vivre pleinement la montagne, avec une expérience de qualité et de façon sécuritaire», a fait valoir dans un courriel la direction.

Cette dernière a ajouté que «grâce à de nouvelles infrastructures d’enneigement et une nouvelle source d'approvisionnement d’eau, la quantité de neige sera bonifiée de 50 %» dès la prochaine saison.

Prêts d’Investissement Québec

Au cours des derniers mois, Investissement Québec (IQ) a octroyé deux prêts d’une valeur totale de huit millions de dollars au Groupe Le Massif, dont un prêt de 5 millions $ via le Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

En novembre, la direction avait mentionné au Journal que cet argent devait notamment servir pour réaliser des chantiers d’une valeur de plus de 10 millions $, dont l’amélioration du système d’enneigement, des travaux d’aqueduc et pour le développement de nouvelles pistes. Le président du conseil d’administration du Groupe Le Massif, Daniel Gauthier, devait également investir des sommes.

L’ouverture du Club Med, qui inclut un hôtel d’environ 300 chambres, est toujours prévue pour décembre 2021. Initialement, la facture du projet était estimée à 120 millions $, dont 82 millions $ provenaient du secteur privé. Le chantier a rencontré différents problèmes, au cours des derniers mois.

L’objectif de la direction est que la station de ski du Massif soit ouverte 7 jours sur 7 à partir du 3 décembre 2021, et ce, jusqu’au 11 avril 2022.

PRÉVENTE DU PRINTEMPS

65 ans et +

2020-2021: 874 $

2021-2022: 1446 $

Hausse de 65%

36-64 ans

2020-2021: 1175 $

2021-2022: 1 607 $

Hausse de 37%

Couple (par personne)

2020-2021: 875 $

2021-2022: 1 302 $

Hausse de 49%

26-35 ans

2020-2021: 1175 $

2021-2022: 868 $

Baisse de 26%

18-25 ans

2020-2021: 425 $

2021-2022: 868 $

Hausse de 104%

7-17 ans

2020-2021: 425 $

2021-2022: 643 $

Hausse de 51%

6 ans et moins

0 $

Source : Groupe Le Massif