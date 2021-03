Mère et fille chez Créapub Design

Nous sommes voisins dans le parc industriel Cardinal à Québec. Le Journal est sur la rue Béchard et Créapub design, sur la rue Bérubé.

J’ai connu l’homme d’affaires Guy Blouin qui a fondé l’entreprise (Formulatech à l’époque) en 1977, puis sa fille, Danyelle Blouin, qui rejoignait son père en 1994, après quelques années dans le domaine pharmaceutique, pour dynamiser Créapub Design. Spécialisé dans la distribution de matériel promotionnel, dans la création de boutiques virtuelles et dans la gestion de programmes de reconnaissance, Créapub Design verra une partie de ses pouvoirs passer, en quelque sorte, entre les mains de la 3e génération. Michèle Boucher, petite-fille du fondateur, travaille dans l’entreprise depuis 2013. Elle est présentement vice-présidente et directrice des ventes. Elle retrouve ainsi sa mère, Danyelle, présidente et directrice au développement des affaires, à la tête de l’entreprise, à titre de coactionnaire. Renseignements : https://creapubdesign.com. Sur la photo, Danyelle Blouin et Michèle Boucher de Creapub Design.

Un élan du cœur

Photo courtoisie

Présentée sous la présidence d’honneur de Gabriel Couture (photo), président fondateur de Groupe Financier Stratège, l’activité-bénéfice « Un élan du cœur qui donne des ailes », qui s’est tenue le 12 février dernier à l’occasion de la Saint-Valentin, a permis d’amasser la somme nette de 60 000 $ au profit de la Fondation du Collège des Hauts Sommets. Les participants avaient trois façons de participer à l’activité : acheter le coffret cocktail dînatoire gourmand (boîtes-repas cuisinées par le chef David Ruel du traiteur Les Trois Becs), faire un don à la Fondation ou prendre part à l’encan virtuel.

Nouvelle formule, même bon goût

Photo courtoisie

Pour sa 7e édition, le Salon international des vins et spiritueux de Québec fera dorénavant place au Festival international des vins et spiritueux de Québec (FIVSQ), présenté par la Société des alcools du Québec. Cette année, l’événement sera adapté à la réalité actuelle et se tiendra pendant les deux dernières fins de semaine de mai, soit les vendredis et samedis 21, 22, 28 et 29 mai. Que ce soit en vivant l’expérience à la maison de façon virtuelle ou l’expérience à l’hôtel avec sa bulle familiale, les amateurs de vin de partout en province pourront assouvir leur soif de découvertes grâce à un assemblage créatif d’activités de dégustation et de conférences de toutes sortes, pour tous les goûts et tous les budgets. D’autres détails suivront au cours des prochaines semaines. https://fivsq.com. Sur la photo, Vincent Lafortune, président de l’événement.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 10 mars 1971. La pièce de théâtre Charbonneau et le chef, jouée au Trident avec Jean Duceppe et Jean-Marie Lemieux, dans une mise en scène de Paul Hébert, obtient un immense succès. On en donnera plus de 90 représentations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvon Bussières (photo), le doyen des conseillers municipaux (indépendant dans le district Montcalm-Saint-Sacrement), Ville de Québec, 70 ans... Marcel Lajeunesse, claviériste, chanteur, animateur, DJ depuis 1978, responsable de l’animation au Tournoi pee-wee de Québec depuis 1984... Carrie Underwood, chanteuse américaine, 38 ans... Jon Hamm, acteur américain (Don Draper), 51 ans... Alain Dumas, animateur et humoriste, 60 ans... Sharon Stone, actrice américaine, 63 ans.... Kim Campbell, première ministre du Canada (1993), 74 ans... Richard Bélanger, ex-directeur général de la CCARQ, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 mars 2016 : Raymond Gingras (photo), 88 ans, généalogiste émérite et membre fondateur de la Société de généalogie du Québec... 2018 : Hubert de Givenchy, 91 ans, créateur français et légende de la haute couture... 2017 : Joni Sledge, 60 ans, chanteuse américaine du groupe disco Sister Sledge (We Are Family)... 2015 : Richard Glatzer, 62 ans, réalisateur américain... 2014 : Gaston Sénéchal, 78 ans, homme de hockey associé pendant de nombreuses années aux Saguenéens de Chicoutimi... 2013 : Serge Bélisle, 54 ans, ex-chef de police de la Ville de Québec (2007-2011)... 2013 : Magella Tremblay, 62 ans, figure emblématique du cyclisme québécois... 2013 : Jimmy Anderson, 82 ans, 1er entraîneur des Capitals de Washington (1974-75)... 2011 : Me Robert Truchon, 76 ans, associé fondateur du cabinet Beauvais Truchon avocats... 1998 : Lloyd Bridges, 85 ans, acteur qui a joué dans quelque 150 films...