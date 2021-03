Météo: journée douce et ensoleillée au Québec

La journée de mercredi sera ensoleillée et accompagnée de températures printanières allant de 8 à 11 degrés pour la plupart des secteurs du Québec.

À Montréal, en Estrie et la Beauce, le temps sera doux et les températures chatouilleront la dizaine de degrés.

Une similitude météorologique est également prévue à Québec et dans le Bas-Saint-Laurent avec soleil et un mercure oscillant entre 8 et 11 degrés. Ailleurs, le temps sera également ensoleillé.

Cet air de printemps avec la hausse du mercure sera propice aux jeux de plein air.

Jeudi, on prévoit un temps généralement nuageux et une alternance de soleil et de nuages pour la majeure partie des secteurs et des températures toujours printanières, entre 8 et 12 degrés.