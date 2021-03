Mondiaux de ski acrobatique : une première super finale pour une Québécoise

(Sportcom) – Marion Thénault a misé le tout pour le tout pour tenter de monter sur le podium aux premiers Championnats du monde de sa carrière, mercredi, à Almaty, au Kazakhstan. La spécialiste des sauts a intégré une nouvelle manœuvre « plus payante », mais une chute à l’atterrissage en super finale l’a reléguée au sixième rang de l’épreuve individuelle.

« On visait une médaille aujourd’hui [mercredi] et j’ai fait un full double full pour la première fois en compétition. On voulait y aller avec ce saut-là parce que mon potentiel de points était plus élevé. Malheureusement, j’ai chuté, mais je suis fière de m’être rendue dans le top 6 et je suis vraiment contente de ma journée en général », a lancé la Sherbrookoise dans sa bonne humeur habituelle lors d’une entrevue avec Sportcom.

L’Australienne Laura Peel (106,46 points) a été sacrée championne du monde. L’Américaine Ashley Caldwell (101,74) et la Russe Nikitina Liubov (94,47) ont complété le podium lors de cette épreuve où toutes les compétitrices avaient élevé d’un cran la difficulté de leurs sauts.

Même si elle avoue que la pression était différente, Thénault juge avoir été capable de gérer ses émotions et son énergie, deux aspects primordiaux pour connaître du succès au niveau international.

« Pour moi, les plus grosses différences, c’est que j’ai fait un ou deux sauts de plus et que le degré de difficulté était plus haut pour tout le monde. C’est sûr que la pression est différente, mais je me suis dit que je voulais garder ça comme en Coupe du monde. À la fin, j’aurais aimé atterrir mon dernier saut, mais j’ai eu autant de plaisir qu’à l’habitude », a analysé la skieuse de 20 ans.

Autres résultats

Également de cette compétition, la recrue Naomy Boudreau-Guertin a vu son parcours prendre fin à l’issue des qualifications. L’athlète de Boischatel s’est finalement classée 18e.

Du côté masculin, aucun Canadien n’a été en mesure d’atteindre la super finale remportée par le Russe Maxim Burov (135,00 points). À sa première sortie aux Championnats du monde seniors, Lewis Irving a obtenu le meilleur résultat pour l’unifolié en prenant le 14e rang.

Ses coéquipiers Miha Fontaine, Émile Nadeau et Alexandre Duchaine, qui en sont également à leurs premiers Mondiaux, ont quant à eux terminé aux 22e, 23e et 24e échelons.

Auteur de deux podiums en Coupe du monde cette saison, Irving aura l’occasion de se reprendre dès jeudi, à l’occasion du concours par équipe. Marion Thénault sera aussi de cette épreuve et compte bien poursuivre sa lancée en compagnie d’Irving et d’un autre coéquipier qui reste à être identifié.

« Honnêtement, je n’ai pas encore pensé à ce que je vais faire demain [jeudi], mais ça m’a donné de la confiance aujourd’hui. J’ai hâte de retourner sur la piste pour cette compétition. C’est assez rare qu’on en fasse, mais c’est toujours plaisant d’y participer et de se pousser en équipe », a-t-elle conclu.