Notre fille est tombée sur la tête

Notre fille, mariée et mère de deux enfants, a toujours mené sa vie à sa guise. Si on la compare à son frère, son aîné de cinq ans, on dirait qu’elle cherche à faire en sorte de nous perturber mon mari et moi au lieu de nous rendre la vie facile comme notre fils l’a toujours fait. Mais comme dit mon mari, c’est peut-être toujours comme ça avec le bébé d’une famille.

Toujours est-il que nous venons d’apprendre, alors que les choses sont déjà réglées sans même qu’elle ne nous en ait informés, qu’elle a décidé de se séparer de son mari en lui montrant la porte. On a su ça par notre fils et sa femme, qui nous l’ont annoncé dimanche dernier.

Je sais qu’elle n’a besoin de personne pour la soutenir financièrement puisqu’elle gagne très bien sa vie. Mais a-t-elle pensé aux enfants et aux répercussions que cela va avoir sur leur équilibre ?

Dès que j’ai appris la nouvelle je l’ai appelée pour en savoir plus. Elle m’a brusquement fait savoir qu’elle n’avait pas besoin de mes remontrances pour gouverner sa vie, qu’elle savait ce qu’elle faisait et qu’elle ne souhaitait surtout pas que, ni moi ni son père, nous nous en mêlions. Et avant d’interrompre l’appel, elle a ajouté sèchement qu’elle souhaitait vivement que je me mêle de mes affaires si je désirais qu’elle me redonne des nouvelles d’elle et des enfants.

Ça n’a jamais été facile entre nous, mais là, je trouve qu’elle exagère. Mon mari craint qu’elle nous empêche de revoir les enfants si j’insiste pour connaître le fond de cette affaire, alors que moi, je me si sens insultée que je n’ai surtout pas envie de lâcher le morceau. Qui a raison selon vous ?

Grand-mère poule

Personne ne sait si elle ira jusqu’à vous priver de vos petits-enfants. Mais elle a été très claire en ce qui concerne ce qu’elle ne voulait pas que vous fassiez, c’est-à-dire vous mêler de ses affaires.

À votre place, je garderais profil bas en attendant qu’elle daigne aller plus loin dans les explications. Car, voyez-vous, ce problème est le sien, non le vôtre, et elle souhaite de toute évidence le gérer à sa façon. Comme ça risque d’être le prix à payer pour ne pas être éloignée de vos petits-enfants, à votre place, je me ferais discrète en attendant.