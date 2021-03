Nouveau programme pour les témoins: plus d’aide pour les mineurs devant le juge

Les témoins mineurs pourront bénéficier jusqu’à 30 heures de préparation avant de prendre parole au tribunal grâce à nouveau programme lancé par Québec.

Le gouvernement investira 2,1 M$ annuellement dans le réseau des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) pour un programme pour enfants témoins. À court terme, ces fonds permettront l’embauche de 23 nouvelles personnes-ressources partout en province.

Cette annonce est un exemple d’adaptation visant à améliorer le système de justice, plaide le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

« Peu importe le district dans lequel l’événement survient, on veut que tous les enfants, tous les adolescents et que toutes les personnes vulnérables aient de l’accompagnement et de l’aide au témoignage », dit M. Jolin-Barrette en réponse à une question du Journal.

Les participants seront en mesure de visiter la salle de cour avant le début des procédures. Un suivi après le témoignage est aussi prévu.

Le CAVAC de l’Outaouais a lancé un projet similaire il y a quelques années. L’organisme a contribué au développement du programme du gouvernement, qui était recommandé dans un rapport du Comité d'expertes et d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

« Les études démontrent que contrairement à la croyance populaire, les enfants, même très jeunes, peuvent rendre un témoignage crédible et clair dans le cadre d’une audience devant un tribunal », soutient Kathleen Dufour, directrice générale du CAVAC de l’Outaouais.

M. Jolin-Barrette n’aurait pas d’objectifs précis visant à évaluer l’efficacité de l’initiative, mais espère qu’un maximum de personnes y prendra part.

L’argent investi cherchera aussi à améliorer le soutien aux personnes vulnérables, qui ont par exemple été victimes de violences diverses ou des déficiences intellectuelles.

Le facteur anxiété

Emmanuelle Bernheim, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa accueille positivement l’annonce du gouvernement provincial.

« Le contact avec les tribunaux, porter plainte à la police, déposer des documents à la cour, tout ça c’est extrêmement anxiogène pour les gens », dit Mme Bernheim, qui participe actuellement à un projet sur l’autoreprésentation dans le système judiciaire.

Elle salue l’ajout de nouvelles ressources. « C’est clair que c’est un bon début. Après, il ne faudra pas s’arrêter là, c’est évident », dit la professeure.