PGA: à l’assaut d’une bête

Bryson DeChambeau n’est plus le même athlète que celui qui avait quitté la propriété du TPC Sawgrass il y a 365 jours. Dans la dernière année, sa métamorphose physique pour gagner en puissance a changé la philosophie du monde du golf. Certains parcours ont résisté à ses assauts tandis que d’autres ont plié l’échine. Qu’en sera-t-il du Stadium Course ?

À 7189 verges, il n’est pas le plus long parcours du circuit de la PGA, mais il est certainement redoutable. Sur ce parcours, l’architecte Pete Dye a multiplié les illusions d’optique afin de semer des doutes dans l’esprit des golfeurs des tertres aux verts. Mieux vaut opter pour la précision que la puissance brute.

Toutefois, la nouvelle philosophie de l’Américain de 27 ans commence à faire son chemin. Il est non seulement monstrueusement puissant depuis les tertres, mais il devient de plus en plus précis dans ses approches aux fanions. Il a aussi peaufiné son jeu sur les verts. Attention !

20 livres de muscles ajoutées

Il y a un an, l’élan DeChambeau présentait des données techniques inférieures à celles d’aujourd’hui. Il ne menait pas le circuit dans la colonne de la vitesse de ses balles (ball speed), pas plus que dans celle de la vitesse de la tête de son bâton (club head speed).

En ajoutant plus de 20 livres de muscles et de force à sa charpente durant la pause de trois mois au printemps 2020 en raison de la pandémie, il a développé sa nouvelle arme de prédilection. Il a ajouté près de 20 km/h aux données mentionnées, frappant ainsi la balle beaucoup plus loin grâce à ses coups de canon.

Il a dû s’adapter à sa nouvelle réalité, ce qui ne l’a pas empêché de remporter trois tournois au passage, dont l’Omnium des États-Unis, en septembre. Et même s’il n’a pas offert son meilleur jeu à l’Invitation Arnold Palmer, le week-end dernier, il est parvenu à gagner.

La précision récompensée

À ses deux passages officiels à Sawgrass, il n’a pu mieux faire que le 20e rang. Il a brisé la normale dans sept de ses huit rondes.

« C’est un parcours très demandant. Il faut vraiment mettre la balle en jeu et peu de trous donnent un avantage aux longues frappes. Sur les normales 4, il faut savoir placer la balle aux bons endroits et présenter un bon jeu avec les fers. C’est mon objectif cette semaine. Si je réussis, j’obtiendrai de bonnes chances de gagner avec mon fer droit.

« Je crois que j’ai gagné en constance sur les verts, a-t-il ajouté avec fierté. Je vois un impact immédiat sur la qualité de mon jeu. »

Selon ses observations, les obstacles du Stadium Course limiteront ses opportunités de se déchaîner avec son bois de départ.

« Les endroits sont nombreux où il faut atteindre une cible spécifique, ce qui retire de l’équation l’usage du bois no 1, à part sur les normales 5. Je ne peux pas frapper de longues bombes partout. »

La compétition sera féroce au fil des quatre prochains jours. Le Players a cette réputation de couronner un champion qui aura osé défier les principes de Pete Dye.

À cet égard, DeChambeau a développé sa spécialité.

La lumière au bout du tunnel

Il y a exactement un an, presque toutes les ligues professionnelles sportives à travers le globe pesaient sur pause en raison de la pandémie de COVID-19. En Amérique du Nord, le circuit de la PGA avait décidé de poursuivre... une journée de plus. Devant l’inévitable, le commissaire Jay Monahan avait finalement décidé de suspendre les activités sur les allées.

En fin de soirée, après la première ronde, le PGA Tour avait annulé son tournoi phare, le Championnat des joueurs au TPC Sawgrass. Trois mois plus tard, les golfeurs retournaient sur les parcours à huis clos en respectant des protocoles sanitaires sévères.

La santé avant tout

Voilà qu’ils sont de retour à Ponte Vedra Beach, là où tout a basculé l’an dernier.

« Depuis notre retour au jeu en juin 2020, nous avons organisé avec succès 36 événements, incluant 22 tournois cette saison. La santé et la sécurité demeurent nos priorités, a témoigné Monahan dans sa conférence de presse habituelle en marge du championnat.

« Avec la campagne massive de vaccination en branle, nous voyons la lumière au bout du tunnel, a-t-il enchaîné. Mais tant et aussi longtemps que cette pandémie ne sera pas dans notre rétroviseur, nos priorités vont rester les mêmes. »

Pour ces raisons, le circuit de la PGA a ouvert ses portes aux spectateurs, jusqu’à présent, à cinq de ses événements du calendrier 2021. Cette semaine, le Stadium Course, pouvant accueillir aisément plus de 50 000 spectateurs par jour, est limité à une capacité maximale de 20 %. C’est donc dire qu’environ 10 000 spectateurs franchiront quotidiennement les tourniquets.

Ainsi, les organisateurs veulent continuer à apprendre et à s’ajuster, selon les situations et les restrictions.

Si Monahan, enfermé toute la journée dans une cellule de crise du luxueux pavillon du TPC Sawgrass l’an dernier, avait raté le premier coup de départ du Championnat des joueurs, il a promis qu’il sera un fier spectateur, ce matin à 6 h 45.

Les favoris

Au fil des quatre prochains jours, les regards seront inévitablement posés sur la sensation de l’heure, Bryson DeChambeau. Sa puissance et sa témérité laissent peu de gens indifférents. Champion le week-end dernier à Bay Hill à Orlando, le Stadium Course de Sawgrass ne lui offrira pas le même défi.

Parmi les données qui ne mentent pas au Players, c’est bien celle prouvant que les champions doivent maîtriser leurs coups des tertres jusqu’aux verts. DeChambeau est l’un de ceux qui excellent à cet égard jusqu’à présent cette saison.

Réputé pour son look intimidant et déstabilisant par ses illusions d’optique, le Stadium Course ne récompense pas les longs cogneurs. Il les aide s’ils sont précis. La polyvalence est primordiale pour soulever le trophée.

