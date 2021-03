Plus de 25 M$ de fonds québécois à jamais perdus dans Attraction Média

La diversification ratée d’une importante boîte de production télévisuelle a coûté plus de 25 millions $ au bras financier du gouvernement et au Fonds de solidarité FTQ.

Devenue insolvable, la firme montréalaise Attraction Média a dû procéder à une restructuration financière au printemps dernier. Dans le cadre de l’opération, sa rivale Zone3, propriété du milliardaire Charles Sirois et de la Caisse de dépôt, est devenue une importante actionnaire d’Attraction.

« J’étais à la recherche d’un partenaire et mon choix s’est arrêté sur eux », confie au Journal le président de l’entreprise, Richard Speer.

Fonds FTQ et Investissement Québec

Le Fonds FTQ avait investi 8,9 millions $ dans le capital-actions d’Attraction Média et lui avait consenti un prêt de 3,8 millions $.

Au terme de la restructuration, qui a été effectuée « de gré à gré », sans passer par un tribunal, l’investissement du Fonds dans Attraction, qui totalisait 12,7 millions $, ne valait plus que... 115 000 $.

De son côté, Investissement Québec avait acheté pour 11,2 millions $ d’actions d’Attraction Média en plus de prêter 2,1 millions $ à l’entreprise pour un total de 13,3 millions $. La société d’État refuse de dire combien son placement vaut aujourd’hui, mais tout indique que celui-ci a été radié pratiquement en totalité.

« Déception »

Interrogé sur ces pertes, M. Speer assure qu’il « partage ultimement cette déception-là ».

L’entrepreneur, qui était le plus important actionnaire dans l’ancienne mouture d’Attraction, souligne qu’il a lui-même perdu gros dans la déconfiture.

« J’ai été le plus durement frappé par ça, mais j’ai réinvesti dans l’entreprise parce que j’y crois plus que jamais, affirme-t-il. Aujourd’hui [l’objectif], c’est de me refaire par rapport à ce que j’ai pu perdre. »

Investissement Québec a également réinvesti dans Attraction Média pour conserver sa participation, mais le Fonds FTQ a préféré passer son tour.

Richard Speer demeure l’actionnaire le plus important d’Attraction. De plus, il contrôle l’entreprise grâce à des actions à droits de vote multiples.

Zone3 complète désormais le groupe des trois gros actionnaires d’Attraction Média, mais sa participation précise n’est pas connue.

Gestion « distincte »

« C’est un investissement de Zone3 dans notre capital-actions, mais les deux boîtes sont opérées de façon totalement distincte », insiste M. Speer.

Rappelons que dès 2017, La Presse avait fait état de rumeurs à propos d’une fusion d’Attraction et de Zone3.

Les difficultés financières d’Attraction, révélées par Le Journal en novembre 2019, découlaient de l’achat de Fan-O-Web, un producteur de contenu web, et de CMJ Productions II, spécialisée dans les émissions de télé en anglais.

Richard Speer avait alors qualifié ces acquisitions « d’erreurs stratégiques ».

Les productions télévisuelles bénéficient de crédits d’impôt pouvant couvrir jusqu’à 27 % des dépenses.

Attraction Média en bref

Fondation : 2002

2002 Quelques émissions : Sans rancune (TVA), L’amour est dans le pré (Noovo), Dans l’œil du dragon (ICI Radio-Canada Télé), Passe-Partout (Télé-Québec)

Zone3 en bref