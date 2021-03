Réduction de GES: Résolu se fixe une cible de 30 % d’ici 2025

Produits forestiers Résolu a annoncé mardi son engagement à réduire d’ici 2025 les émissions absolues de gaz à effet de serre de 30 %, une nouvelle cible rendue possible grâce à la performance de 83 % de réduction des GES réalisée en 20 ans.

Pour parvenir à un tel résultat, l’entreprise compte s’appuyer sur des projets de développement et de modernisation de ses installations.

Ainsi, Résolu s’engage à réduire le recours à des combustibles fossiles jusqu’à 20 % dans les usines de pâte de Saint-Félicien (Québec) et de Thunder Bay (Ontario).

De plus, la modernisation de la turbine de cogénération de l’usine de pâte de Coosa Pines (Alabama) figure dans les plans de Résolu qui ambitionne de réduire de 6 % l’utilisation d’électricité achetée.

«L'établissement de cette nouvelle cible est l'un des premiers gestes que je pose comme chef de la direction et démontre que nous continuons d'accorder de l'attention à cette importante question», a indiqué dans un communiqué Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction.

Par cette stratégie en matière de développement durable, Résolu vise à établir un équilibre entre la performance environnementale, sociale et économique.

«Nous comblons les trois quarts de nos besoins énergétiques à partir de sources renouvelables, comme l'hydroélectricité et la biomasse carboneutre, et plus de 80 % de notre consommation de combustibles provient de la biomasse», a ajouté M. Lalonde, précisant que Résolu a éliminé entièrement l’utilisation du charbon depuis 2014.