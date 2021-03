Sláinte à la Saint-Patrick!

Reportage réalisé en partenariat avec Québec table gourmande.

La musique et la danse irlandaises endiablées, le vert porté sans retenu, le trèfle décorant les tenues, les effluves de bières et de whisky flottant dans l’air, les saveurs du «stew» et du fish’n chips faisant saliver les papilles.... Le mois de mars vibre aux rythmes de la Saint-Patrick, faites partie de la fête!

«La journée de la Saint-Patrick, tout le monde est Irlandais», s’exclame Robert Dinan, président du comité organisateur et du conseil d’administration du Défilé de la Saint-Patrick à Québec. Alors que les Irlandais de souche célèbrent leur origine, leur culture raisonne auprès des Québécois qui partagent leurs racines ou se proclament fièrement Irlandais de cœur.

Après tout, les Irlandais étaient présents en Nouvelle-France bien avant la Conquête, puis entre 1860 et 1916, 600 000 sont entrés au Québec en fuyant la famine. Leurs liens avec les Canadiens Français n’ont cessé de se resserrer, partageant à la base une alimentation rudimentaire basée sur la patate, la religion catholique, une situation économique très pauvre et certainement le plaisir de célébrer!

L’entendez-vous déjà, le «reel» irlandais joué au violon, à la flûte (tin whistle), au tambour à main (bodhráin), à la cornemuse irlandaise (uilleann pipes), qui donne envie de taper des mains et du pied, jusqu’à ce qu’une gigue incontrôlable vous soulève du sol? C’est qu’il est temps de débuter les préparatifs de la Saint-Patrick!

Photo courtoisie, Les Festifs/Pub Nelligan’s

Le ravitaillement

D’abord, la nourriture, car vaut mieux avoir le ventre plein, pour célébrer! Parmi les classiques des pubs (et pas seulement irlandais), le plus connu et le plus apprécié des Québécois est certainement le fish’n chips. Ces filets de morue ou d’aiglefin bien charnus, panés dans une pâte à la bière et accompagnés de frites. Ce plat illustre délicieusement la simplicité, la convivialité et le réconfort de la gastronomie irlandaise, qui n’est pas si éloignée de la cuisine québécoise.

Il suffit de penser à l’amour des Irlandais pour la pomme de terre et à leur «calcannon»,une purée de pomme de terre avec chou et bacon qui accompagne souvent la saucisse, soit une version plus gourmande de nos patates pilées. Aux petits pois verts qu’ils préfèrent en purée (mushy peas). Au «irish stew» qui rappelle le ragoût de chez-nous mais composé de bœuf, de mouton et d’agneau, accompagné d’un «soda bread». Sans oublier le «sheppard pie», un cousin de notre pâté chinois, mais sans maïs, de même que le «dublin coddle», un ragoût à base de saucisses, bacon, oignons et patates, puis le copieux déjeuner à la québécoise avec du boudin noir et blanc, pour ne nommer que ces plats.

Restaurants complices

Photo courtoisie, Pub Galway

Québec Table gourmande rassemble plusieurs restaurants complices de vos célébrations, qui proposeront des menus table d’hôte inspirés de ce pays, du 11 au 20 mars. Le jarret d’agneau sauce moutarde, érable et canneberge du Pub Galway. Le steak de mouton braisé et flambé au Connemara avec purée de courge butternut, panais grillés et fouetté de petits pois de la Taverne irlandaise Le Trèfle. La chaudrée de fruits de mer de Gapésienne 51. Le flanc de porc confit sauce BBQ chipotle, érable et bière noire, pain de maïs maison au jalapenos de La Barberie. Le fishcake sur mushy peas de l’Emporium microbrasserie, ainsi que le boudin noir maison, choux de Bruxelles aux lardons, purée de pommes de terre, sauce moutarde et beurre de pomme du Corsaire Pub. Que des plats qui ajouteront de la saveur à la fête!

Photo courtoisie, Le Trèfle

Levons notre verre

Contrairement aux Québécois pour qui manger est un plaisir, les Irlandais «mangent pour survivre, notre plaisir c’est la boisson», badine le Dublinois maintenant établi à Québec, Darragh Murphy, rappelant qu’en Irlande, on aime faire la fête.

D’ailleurs, lorsque l’envie folle de lever son verre en criant «Sláinte!» (Santé! en gaélique) se fait sentir, c’est que le whisky n’est pas très loin. La triple distillation du whisky irlandais lui confère «une pureté et une douceur le rendant très approchable», explique André Girard, coprésident de Quebecwhisky.com, idéal pour s’offrir une délicieuse introduction au monde des whiskys.

Pour connaître «une belle évolution» au fil de la journée du 17 mars, M. Girard suggère le Coldbrew de Jameson au déjeuner, suivi du Redbreast 12 ans de Midleton en mi-journée, suivi du Jameson caskmates affiné dans des barils de bière stout irlandaise et finalement, pour les plus aventureux, le Connemara tourbé, à savourer avec du chocolat noir.

Photo courtoisie, Jameson

Les puristes le dégusteront sans glace, à la température ambiante, mais M. Girard encourage chacun à le boire, à sa façon.

Évidemment, la bière fait partie des festivités. L’emblématique Guiness bien sûr, qui selon le brasseur, nécessite six étapes pour verser une pinte parfaite! Pas de stress si vous n’avez pas eu le temps de la réfrigérer, car dans les pubs en Irlande, on l’avale tablette!

Photo stock.adobe.com (Delphotostock)

Et pour célébrer à l’extérieur lors d’une chasse au «leprechaun» improvisée, d’un concours du plus beau «shamrock» de neige ou en admirant les décorations qui ornent les rues commerciales de Québec, par exemple, le mixologue Julien Vézina, copropriétaire du Honō Izakaya propose la recette du «Irish coffee». «Un cocktail que tout le monde aime, pour une fête qui adonne l’hiver, ça fait tout son charme», dit-il. Voici la recette ci-bas:

Irish Coffee

Photo stock.adobe.com (chandlervid85)

Ingrédients:

1.5oz de Irish Whisky (idéalement Teeling)

1 à 2 cube de sucre au goût (préférablement brun)

Environ 4oz de café filtre

Crème 35%

Noix de muscade (idéalement fraîche)

Méthode :