Tramway: le gouvernement se met le doigt dans l’oeil

La tournure que prend le débat sur le tramway à Québec est exaspérante. En effet, nous craignons que le jeu politique auquel s’adonne le gouvernement mine le projet ou en diminue grandement les effets bénéfiques attendus.

Le gouvernement semble oublier que le transport et l’urbanisme sont de la responsabilité des municipalités, car celles-ci connaissent mieux que quiconque les flux de transports et les besoins des différents quartiers. À ce titre, la reprise du projet par le gouvernement fait fi des années de travail et d’études des experts du bureau de projet. Ironiquement, le gouvernement traite la Ville comme il reproche à Ottawa, avec raison, de traiter le Québec. Cette attitude paternaliste doit cesser.

Mauvaise idée d’écarte Charlesbourg et Legendre

Reconnaissons d’emblée que la desserte des banlieues par un réseau de transport collectif efficace est indispensable pour mieux y vivre et pour diminuer le trafic automobile dans les quartiers centraux. Or, le retrait des antennes Charlesbourg et Legendre afin de financer les voies dédiées proposées ne fera que miner cet objectif en ne générant pas le transfert modal des navetteurs que l’on souhaite, ce qui est à l’opposé de la volonté de mieux desservir les banlieues.

Le plafonnement du budget ou son transfert partiel dans des voies réservées anéantit la stratégie de rabattement vers la « colonne vertébrale » qu’est le tramway. C’est précisément cette stratégie qui permet de raccourcir le temps des parcours banlieue/centre et d’augmenter fortement l’attractivité du transport collectif et ce, en utilisant le même nombre d’autobus. En effet, un autobus qui reste en banlieue ne subit pas la congestion du centre-ville, ce qui permet d’augmenter la fréquence des parcours.

Cette intervention du gouvernement dessert les banlieues, diminue l’intégration urbaine du projet et compromet la cohabitation entre piétons, cyclistes, transport collectif et automobilistes.

Des impacts locaux

Les quartiers centraux ont désespérément besoin de ce projet de transport collectif structurant. Les résidents de ces quartiers étouffent sous la congestion. Ne suffit que de se balader sur la rue Saint-Jean ou même dans le Vieux-Québec à l’heure de pointe pour le constater. En plus d’accentuer le phénomène des ilots de chaleur, source de grand inconfort pour les résidents, cet excès de trafic automobile augmente les risques pour la santé des citoyens et pour la sécurité des piétons et cyclistes.

Par ailleurs, un service de transport collectif efficace est un atout majeur pour la participation active, notamment au marché du travail, entre autres des personnes à plus faibles revenus et des jeunes. Une diminution de l’ampleur du projet de tramway limiterait immanquablement les effets bénéfiques pour ces populations qui sont en grande concentration dans les quartiers centraux. Nous souhaitons donc rappeler au gouvernement que si les banlieues sont importantes pour sa réélection, le transport collectif l’est pour l’ensemble de la population.

Le projet proposé par la Ville peut certainement être amélioré et bonifié, mais ce n’est pas en le charcutant qu’on y arrivera. Le temps presse afin d’offrir aux citoyens de Québec les bases solides d’un réseau de transport collectif digne d’une grande ville.

En ce sens, nous, les membres de l’exécutif de la circonscription de Taschereau du Parti Québécois, demandons au gouvernement du Québec :

de cesser immédiatement de s’ingérer dans le projet et de le politiser;

de reconnaître l’expertise de la Ville, de l’appuyer fermement dans la planification de ce projet déterminant sur les plans environnemental et urbanistique et de lui laisser le dernier mot;

de déplafonner le budget afin d’étendre le tramway vers d’Estimauville ou plus au nord, ou encore de bonifier l’offre de transport par autobus.

Monsieur Legault, vous avez souligné plus d’une fois vouloir être à l’écoute, il est grand temps que vous en fassiez preuve au sujet du tramway de Québec.