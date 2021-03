UE: les pays baltes veulent une redistribution des vaccins

Tallinn | Les trois pays baltes ont demandé mercredi à la Commission européenne que le système de distribution de vaccins anti-COVID-19 soit basé sur le besoin des États et non sur l'importance de leur population.

Les ministres de la Santé de Lituanie, Lettonie et Estonie ont demandé dans une lettre à la Commissaire à la Santé de l'UE, Stella Kyriakides, «une redistribution temporaire des livraisons tenant compte des situation exceptionnelles et de l'utilisation réelle des vaccins».

Les pays baltes demandent que des critères tels que la disponibilité des vaccins, les taux de contamination et de mortalité, ainsi que la diffusion de nouveaux variants du virus soient pris en compte dans le nouveau système à l'heure de distribuer les vaccins.

Ce nouveau système permettrait «d'accélérer les livraisons vers les États qui en le plus besoin» et de redistribuer des vaccins qui ne sont pas utilisés et dont les dates d'expiration sont proches.

Les pays baltes avaient été épargnés lors de la première vague de la pandémie mais ont été touchés de plein fouet au cours des dernières semaines.

L'Estonie vient de décréter un confinement partiel, au moins pour un mois, avec fermeture de toutes les écoles, pour parer une flambée du virus qui lui vaut le deuxième taux d'infection au monde.

Ce pays a enregistré 1337 cas de COVID-19 pour 100 000 habitants en 14 derniers jours, le deuxième taux d'infection le plus élevé au monde après la République tchèque, également membre de l'Union européenne.