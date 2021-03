Vaccins : Ottawa était prêt à payer une prime

Justin Trudeau a révélé que le gouvernement fédéral était prêt à payer des primes pour l’approvisionnement en vaccins, ce qui n’a finalement pas été nécessaire.

«On était prêts à payer plus pour des vaccins si ça allait les accélérer parce que le coût économique de ne pas faire vacciner le plus rapidement possible les citoyens allait être plus grand qu’une prime à payer», a déclaré le premier ministre en entrevue mercredi matin avec Paul Arcand sur les ondes de la chaîne de radio 98,5.

En fin de compte, les primes n’auraient rien changé puisque selon M. Trudeau, les allocations de vaccins des entreprises pharmaceutiques étaient «basées sur les contrats, les ententes à l’international».

Le premier ministre a rappelé que tous les Canadiens devraient être vaccinés avant la fin de l’été, mais qu’il y a «des chances que ce soit fait à l’avance».

M. Trudeau s’est dit heureux que sa mère ait reçu le vaccin mardi à Montréal. «C’est incroyable l’impact que ça fait d’entendre que sa mère se fait vacciner. Je ne m’attendais pas à avoir le soulagement que je sens».

Des élections en vue?

Justin Trudeau n’a pas exclu le déclenchement d’élections à court terme.

«On est en Parlement minoritaire. Moi, ma priorité, c’est d’aider les Canadiens, c’est de passer à travers cette pandémie et pour ça j’ai besoin d’un Parlement qui fonctionne», a-t-il dit en faisant allusion aux retards engendrés dans le dossier de l’aide médicale à mourir en raison du Parti conservateur, selon lui.

«Je n’exclus absolument rien, parce que je m’attends à ce que tout le monde puisse travailler ensemble pour livrer pour les Canadiens», a-t-il ajouté au micro de Paul Arcand.

Pour le premier ministre, «si les autres partis refusent de passer les projets de loi qui vont aider les gens, si on se voit limiter à cause des jeux, comme les conservateurs sont en train de jouer avec l’aide médicale à mourir, je ne peux pas écarter toute possibilité. On a besoin d’avoir un Parlement qui fonctionne pendant cette pandémie», a conclu M. Trudeau.