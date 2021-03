Vente des décors de Barkskins: la Ville de Québec déçue, mais lucide

Les ennuis financiers causés par la pandémie dans l’industrie cinématographique expliquent peut-être en partie pourquoi on assiste à la vente des décors ayant servi au tournage de la mégaproduction Barkskins en périphérie de Québec, suggère Régis Labeaume.

Le Journal rapportait dimanche dernier qu’un entrepreneur de Québec cherche à se départir d’un ensemble de maisons, de granges et d’auberges qui ont donné vie en 2019 au village de la série américaine Barkskins, campée dans le 17e siècle.

«Le problème, c’est que ce n’est pas dans les limites de la Ville de Québec. C’est à Stoneham. Je comprends qu’il y a des règles là bas. Maintenant, il y a un propriétaire privé...», a souligné le maire de Québec, qui était interrogé sur cette question mercredi en marge d’un point de presse.

Selon lui, la situation n’est possiblement pas étrangère aux «bouleversements» causés par la pandémie.

«Dans le domaine cinématographique, moi, je pense qu’on va vivre un changement radical. Alors, ces productions-là, il faut toujours que ce soit financé. Et puis, bien, des soubresauts financiers, ils en ont vécu là-bas, comme ici», a-t-il laissé entendre.

De son côté, la responsable de la culture au comité exécutif, Alicia Despins, a qualifié de «dommage» la vente des divers décors tout en rappelant que la Ville de Québec «n’a pas de contrôle sur la situation».

«Des grandes productions comme ça, on travaille fort pour les attirer à Québec. Quand on les a, on est très heureux. C’est quand même la plus grande production qu’on n’a jamais eue. Ça emploie du monde», a rappelé Mme Despins.

À ses yeux, on peut parler d’un bilan «positif» même si les promoteurs américains de la série tardent à confirmer une deuxième saison, à la lumière des retombées importantes du premier tournage et de la publicité unique dont a bénéficié la région de Québec.

À l’origine, il était question d’un potentiel de cinq saisons.