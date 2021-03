MÉNARD, Yvette Fortier



À sa résidence, le 5 mars 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Yvette Fortier, épouse de feu monsieur Roméo Ménard. Elle était la fille de feu dame Joséphine Grancher et feu monsieur Georges Fortier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raynald (Nadia Nicolas), Josette (Jean-Claude Gilbert), et Line; ses petits-enfants: Éric (Marie-Eve Dessureault) et Frédérick (Christine Laferrière); ses arrière-petites-filles: Noémie et Noémy; son frère Gérard (Ghislaine Dubé); les enfants de Marie-Eve: Gabriel et Alexane; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Roméo Ménard; ses fils: Albert et Georges; son petit-fils François; ses belles-filles: Yolande Fortin et Louise McCann; son gendre Denis Desnoyers, ainsi que ses parents, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier tout particulièrement la Dre Nancy Fillion et toute son équipe, plus spécifiquement le département PCIC de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme de votre choix.