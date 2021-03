PELLETIER, Henri



Le 7 mars 2021 à Trois-Rivières est décédé notre cher papa Henri, agronome, amoureux de la nature et présent auprès de sa famille, époux de notre mère, feu Anita Lemieux, il laisse dans le deuil ses enfants: Madeleine (Sylvain Dugas), Claudine (Christine Lepage) et Eric (Sheila Pelletier); ses petits-enfants: Vincent, Jean-Michel, Danielle, Laurie, Amélie et Félix; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.Madeleine, Claudine et Eric