ROY, Louise



Au Pavillon Joseph-Rhéaume à Sainte-Croix de Lotbinière, le 4 mars 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Louise Roy, épouse de feu monsieur Réal Lavoie, fille de feu Léon Roy et de feu Madeleine Alain.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bianca (Carl Fortin) et Yannick; ses petits-enfants: Elisabeth et Nolan; ses soeurs: sa jumelle Louisette, Suzanne (Alain Simard), Lucie (feu François Nemeth) et feu Jocelyne; ses frères: Denis, Claude, Jocelyn, feu Gilles et feu René; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Joseph-Rhéaume, Maureen Hayes, Diane Lévesque et Chantale Olivier, le Dre Nancy Shink de la Clinique de Sainte-Croix, le personnel de soutien en soins palliatifs du CLSC de Chaudière-Appalaches pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Un merci spécial à madame Nicole Leclerc infirmière, vous avez pu faire en sorte que madame Roy reçoive ses soins palliatifs à la résidence avec sa fille jusqu'à la toute fin, nous en sommes très reconnaissants.