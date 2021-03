FOISY, Denise



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 3 mars 2021, à l'âge de 88 ans et 1 mois, est décédé madame Denise Foisy, épouse de feu Gérard Fiset, fille de feu madame Géraldine Ferland et de feu monsieur Joseph Foisy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Bernard Marcotte); ses petits-enfants: Olivier, Gabriel(Caroline); ses frères: André (Madeleine Girard), Claude (Éva Gagné), Raymond (Carole Bérubé) et Michel (Cécile Darveau); elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du service des soins à domicile du CLSC (soins palliatifs) ainsi qu'à l'unité des soins palliatifs du foyer Charlesbourg. " Vous êtes des gens merveilleux, avec un souci de l'intégrité et des besoins du patient ". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, téléphone: 418 657-5334, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca site web: www.fqc.qc.ca.