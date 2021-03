PARÉ, Monica



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 février 2021, à l'âge de 59 ans et 5 mois, est décédée dame Monica Paré. Née à St-Joachim, le 19 septembre 1961, elle était la fille de feu dame Marie-Claire Saillant et de feu monsieur Antonio Paré. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son copain Roger, elle laisse dans le deuil son frère Réal Paré (Pierrette Joyal); sa soeur Jocelyne Paré (Gervais Lévesque); ses tantes et ses oncles: Gabrielle Saillant, Roger Saillant (Bibiane Raymond), Clermont Binet; ses neveux et ses nièces: Patrick Paré (Isabelle Thibault), feu Michel Lévesque (sa fille Alison et son enfant Isaac), Nathalie Lévesque (Dany Savard) et leurs enfants, Raphaël, Charlie, Renaud Michel et Cloé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ouellet; son ami d'enfance monsieur Peter Keystone ainsi que de nombreux amis du groupe opération entraide. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, tout particulièrement le personnel des soins palliatifs, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation MIRA, Site: www.mira.ca, Téléphone: 418-876-1202. Les funérailles sont sous la direction de: