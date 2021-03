GENEST, Agathe Jobin



À l'hôpital St-Sacrement, le 5 mars 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Agathe Jobin, épouse de feu monsieur Léonce Genest et fille de feu monsieur Armand Jobin et de feu madame Alice Fillion. Elle demeurait à St-Basile. Madame Jobin laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Mario Martel), Michel (Odette Duclos), André, Simon (Claire Gauthier) et Suzie; ses petits-enfants: feu Mylène Martel et Marilou Genest; ses frères et soeurs de la famille Jobin: Jean-Noël (Jeannine Michault), Annette (feu Clément Leclerc), Louisette (feu Garry Walsh), Réjean, Francine (Daniel Bellerive), Roger (Louise Gendron); ses beaux-frères et belles-soeurs: Lisette Leblanc (feu Paul-Guy Jobin), Julienne Gauthier (feu Raymond Jobin) et Yvon Genest (feu Laurette Bisson). Elle est allée rejoindre ses autres frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des famille Jobin et Genest. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du Manoir de Cap-Santé et à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là, au crématorium. Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la