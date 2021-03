CASTONGUAY, Sylvine



Au CHSLD Yvonne-Sylvain de Québec, le 25 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Sylvine Castonguay, épouse de feu Roland Ratté. Elle demeurait auparavant à Rimouski.Sylvine laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Michel Ouellet), Louise (André Boisvert), Monique (Serge Fréchette) et Gilles (Nathalie Bard); ses petits-enfants: Émilie, Marie-Pier et Ariane, Catherine et Julien, Alexis et Samuel; ses arrière-petits-enfants: Éliane, Charlie, Simone, Zoé, Hector et Charles; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tiendra une cérémonie en présence des cendres, le 2 avril 2021, de 13h30 à 15h auL'inhumation des cendres se fera au cimetière de Matane à une date ultérieure. La famille remercie le personnel du CHLSD Yvonne-Sylvain pour le dévouement et les soins apportés à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5, https://iucpq.qc.ca/fr