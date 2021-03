PARADIS, Isabelle



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 25 février 2021, à l'âge de 52 ans et 11 mois, est décédée entourée de l'amour des siens Isabelle Paradis, épouse de Gilbert Auclair. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son mari Gilbert, ses filles adorées Frédérique et Gabrielle; ses parents Nicole Bouchard et Réjean Paradis; son frère Francis; sa sœur Édith (Daniel Auclair); sa belle-mère Louiselle Bernier (feu Jacques Auclair) et son beau-frère Denis (Sylvie Gagnon) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, cousins, cousines et ami(e)s, dont sa garde rapprochée.L'inhumation des cendres se fera en présence de la famille immédiate, le 13 mars 2021 à 12h30, au cimetière Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (277 Rue Racine, Québec G2B 1E7). La famille remercie l'équipe du CRCEO, tout particulièrement Docteur Maxime Chénard-Poirier et madame Martine Fortin, ainsi que la bienveillante équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/