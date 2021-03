PELLETIER, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, le 5 mars 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Pelletier, époux de dame Pauline Pinet. Il était le fils de feu dame Marie-Jeanne Rioux et feu monsieur Georges-Étienne Pelletier. Natif de Saint-Louis-du-HaHa, il demeurait à Québec.le mardi 23 mars 2021 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pauline; ses filles: Nathalie (Dave St-Gelais) et Danielle; son petit-fils Dylan; ses frères et soeurs: Lauréat (Mado), Normande (feu Berny), Lisette (feu Gilles), Dédé (Jacques), Gervais (Diane) et Céline (feu Réginald), feu Hervé; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pinet; ainsi que ses neveux, nièces et autres parents. La famille tient à remercier personnellement Claire et Linda de la Résidence Louis-XlV pour leur humanisme et leurs bons soins prodigués. Aussi elle souhaite remercier tout le personnel du CHSLD Louis-Hébert pour leur accompagnement exceptionnel de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294.