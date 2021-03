CHARBONNEAU, Guy



Au CHU de Québec, pavillon CHUL, le 22 février 2021, est décédé à l'âge de 89 ans monsieur Guy Charbonneau, époux en 1res noces de madame Marthe Labrie, conjoint de madame Lucille Beaupré. Il était le fils de feu madame Rose-Anna Ferron et de feu monsieur Lucien Charbonneau. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Lucille, des 35 dernières années, il laisse dans le deuil ses filles: Natalie et Sylvie (Pierre St-Onge); sa petite-fille Mikella, sa sœur Pauline ainsi que les enfants de sa conjointe: Guylaine Thibault (Félix Xavier), Linda Thibault (Claude Tapin), Michel Thibault (Marie-Josée Brouard). Il laisse également dans le deuil, ses belles-sœurs et beaux-frères: Rita, Pauline, André et Yolande de la famille Beaupré ainsi que Nicole Labrie (Jean-Pierre Asselin).Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec.