GAULIN, Jean-Pierre



Au Lac-Beauport, le 12 février 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Gaulin, époux de dame Doris Lemieux. Il était le fils de feu dame Berthe Sylvain et de feu Georges-Émile Gaulin. Il demeurait au Lac-Beauport. Il était le fondateur de Futura portes et fenêtres.La famille vous accueillera aule samedi 13 mars 2021 de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Doris; ses enfants: Pierre (Nancy Mathieu), Sébastien, Christina (Mark Letellier) et Marie-Pier (Anthony Duclos); ses petits-enfants: Samuel, Dorothée, Kimberley, Pierre Jr, Éloïse, Pierre-Alexandre, Pierre-Olivier, Matthew Fillion, Elisabeth, Estefan Gaulin-De La Cruz, Jérémy et Mélody; ses arrière-petits-enfants: Ayden et Victoria; ses sœurs : Andrée (feu Claude Paquet), Gisèle (Robert Robitaille), Francine (René Laquerre), Georgette (feu Gilles Drolet), Lucie (Guy Morin) et Raymonde (Francine Collin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, nombreux ami(e)s et collègues. Il est allé rejoindre son fils parti trop tôt Stéphane ainsi que son frère Claude. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ ainsi que son médecin de famille Dre Julie Lanouette sans oublier le personnel du CLSC La Source pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.