GARNEAU, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 février 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roland Garneau, époux de dame Noëlla Bernard. Né à Québec le 22 juillet 1935, il était le fils de feu dame Antoinette Verret et de feu monsieur Ovila Garneau. Il demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Noëlla, monsieur Garneau laisse dans le deuil son fils Stéphane (Nathalie Racine); ses petits-enfants: Cameron et Madison; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernard: Roland (feu Marcelle Lachance), Robert (feu Huguette Lacroix), Claire, Marie-Paule (feu Johnny Dresdell); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Roland était également le frère de: René, Claude, Lucille (Paul Fradette), Jeannine (Paul Guillemette), Rita (Léo Emond) et le beau-frère de: Rita Bernard, Pauline Bernard, Louisette Bernard (Guy Deschamps), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de