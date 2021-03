LAVOIE, Jean-Paul



Est décédé, entouré de ses proches, monsieur Jean-Paul Lavoie à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 mars 2021, à l'âge 79 ans. Époux de Mme Gisèle Bouchard et demeurant à Petite-Rivière-Saint-François, il était fils de feu Madame Thérèse Boily et de feu M. Philippe Lavoie.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial.Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) en l'église de Petite-Rivière-Saint-François samedi le 13 mars, jour des funérailles à compter de 8 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Frédéric et Hugo (Geneviève Lavoie); ses petits-enfants: William et Élizabeth; ses frères et sœurs: Lucien (Doris Bluteau), feu Gilles (feu Marthe Bouchard), Charlotte (feu Cyrille Bouchard), Léona (Jean-Paul Bouchard), Henriette (Jules Lavoie), Huguette (Réjean Laroque); ses beaux-frères et belles sœurs: Oliva Bouchard (Francine Côté), feu Gilles Bouchard (France Tremblay), Estelle Bouchard (Réjean Renaud), feu Claudine Bouchard (Michel Duchesne); ses filleules: Nadine et Mélanie; ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, sans oublier ses fidèles amis Paulin et Jean ainsi que plusieurs autres amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement et le CLSC de Baie-Saint-Paul pour l'aide à domicile apporté à Jean-Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la