GIONET, Gilles



À la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent, le 27 février 2021, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Gilles Gionet, époux de madame Ghislaine Côté. Il était le fils de feu monsieur Théophile Gionet et de feu dame Cécile Leboutillier. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Dany et Caroline (Pierre-Olivier Dufour); ses petits-enfants: Ariane, Gabriel, Laurence, Liam, Alecia et Éli; ses frères et ses sœurs; ses beaux-frères et ses belles-sœurs; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il était chevalier au 4e degrés du conseil 1014 des chevaliers de Colomb. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Société Alzheimer de Québec via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.