POTVIN, Carmen Tremblay



À Québec, le 18 février 2021, à l'âge de 104 ans et 1 mois, est décédée madame Carmen Tremblay Potvin, épouse de feu monsieur Roger Potvin. Elle était la fille de feu Roméo Tremblay et de feu Stella Masse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (feu Charles Godbout), Diane (feu Denis Champoux), Gilles (Nicole Leclerc), Hélène (Jean Raymond), Jacques (Diane Gagné) et Michèle (Christian Faucher); ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière- petits-enfants.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666 site web : www.cancer.ca.