THERRIEN, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 février 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Guy Therrien, époux de dame Liliane Borgia. Né à St-Émile le 25 mars 1941, il était le fils de feu dame Marguerite Robitaille et de feu monsieur Lauréat Therrien. Il demeurait à Boischatel.Outre son épouse Liliane, monsieur Therrien laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Ghislain (Ginette), Michel (feu Thérèse), Laurent, Huguette (feu André), Yvon (Micheline), Pierrette (Ghislain), feu Danielle (Jacques), Denis (Lina), Suzie (Alain); de la famille Borgia: André (feu Rose), feu Robert (Armande), Armand, feu Monique (feu Aurel), Huguette (Guy), Roland (Charlotte), Raymond, Murielle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tous les médecins qui ont pris soin de lui, le département des soins palliatif de l'Hôtel-Dieu et le CLSC de Beauport pour les bons soins et le réconfort qui lui faisait du bien. Un gros merci également aux résidents du Manoir de Boischatel pour leur gentillesse à l'égard de Guy et qui l'ont aimé à leur manière. Les funérailles sont sous la direction de