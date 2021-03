DROUIN, Jean Ross



Au Centre Hospitalier de l'Enfant-Jésus, le 7 mars 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jean Ross Drouin, époux de feu dame Josanne Robitaille. Il était le fils de feu dame Mariette Gagné et feu monsieur Arthur Drouin. Natif de Saint-Émile, il demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La disposition des cendres aura lieu le vendredi 4 juin 2021 à 11 h au cimetière Les Jardins Québec, 493, Route 138, St-Augustin-de-Desmaures. La famille vous invite à être à leur côté pour souligner ce moment où ses cendres iront reposer auprès de son épouse. Il laisse dans le deuil sa belle-fille Marie-Claude Blouin (Réjean Parent); son beau-fils Simon Blouin (Maude Gagnon); sa petite-fille Alysun Blouin; sa sœur Arlène Drouin (Elie Daigle); son frère Martial Drouin (Martine Lefebvre); ses beaux-frères et belles-sœurs: Charles Robitaille (France Branchaud), Gina Beaumont (feu Jean-Guy Beaumont) et Bernice Robitaille (Mario Venne); ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs merveilleux amis.