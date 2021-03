SIMARD, Aline Asselin



A l'hôpital Saint-François d'Assise, Québec, le 4 mars 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Aline Asselin, épouse de feu monsieur Gérard Simard. Née à St-Tite-des-caps le 10 février 1930, elle était la fille de feu dame Alice Asselin et feu monsieur Welly Asselin. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Michel Pagé), Donald, Marielle (feu Ernest Massy), Gyslain (Sonia Jalbert), Réjean (Lyne Gagné), Serge (Hélène Corbin), Alain (France Guillemette); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son ami Willie Thibodeau; sa sœur Micheline (Jacques Rhéaume); son frère Michel; son amie (Simone Gagnon); ses belles-sœurs: Gaby Asselin (feu Prime), Denise Simard (Marius Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille remercie tout le personnel de la résidence Sainte-Anne à Québec, plus particulière madame Julie et madame Claudette pour les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de