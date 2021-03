BARON, Yvon



À son domicile, le 25 février 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Yvon Baron. Il était le fils de feu monsieur Albert Baron et de feu madame Alvine Bergeron. Natif de St-Agapit, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Roch, feu Guy (Marielle Bergeron), Yvette (feu Warren Gagné), feu Maurice, feu Robert (Hélène Lemieux), Marie-Paule (Émile Dubois), feu Marcel (Dorothy Guay), feu Jean-Yves (Lise Olivier), feu André (Madeleine Lacroix), feu Gaston (Doris Bisson), feu Richard; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Ste-Elisabeth-de-Lotbinière (Communauté St-Agapit). 1154, rue Principale, St-Agapit, Qc G0S 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire