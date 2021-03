ROUTHIER, Gervaise



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 4 février 2021, à l'âge de 77 ans et 4 mois, est décédée madame Gervaise Routhier, fille de feu madame Lucienne Grimard et de feu monsieur Lauréat Routhier. Elle demeurait à Québec. Elle est partie des suites de la Covid19. Gervaise a été enseignante durant 35 ans à l'école Notre-Dame de Foy, Commission scolaire des Découvreurs.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Foy. Gervaise laisse dans le deuil plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier les membres du personnel de la Résidences Chanoine Scott pour l'ensemble des soins prodigués à Mme Routhier.